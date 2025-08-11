Zelenski insistă: Rusia prelungește războiul. Concesiile teritoriale nu o vor convinge să oprească luptele

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că orice concesii față de Rusia nu o vor convinge să înceteze luptele în Ucraina și a subliniat că este necesar să se intensifice presiunea asupra Moscovei, „nu să fie răsplătită”, relatează Reuters.

Într-un mesaj postat pe contul său de X, președintele ucrainean a spus că numai în ultimele 24 de ore, pe front au avut loc 137 de confruntări armate.

„Armata rusă nu reduce presiunea. Nici nu își numără pierderile (…) Războinicii ucraineni iau măsuri active, apără pozițiile și, în fiecare zonă de ostilități – chiar și în cele mai dificile – se obțin rezultatele de care Ucraina are nevoie. Ne menținem pozițiile și facem tot posibilul pentru a distruge sau alunga ocupantul”, a scris Zelenski, pe X.

„Rusia prelungește războiul și, prin urmare, merită o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească uciderile și, prin urmare, nu trebuie să primească niciun fel de recompense sau beneficii. Și aceasta nu este doar o poziție morală – este una rațională. Concesiile nu conving un ucigaș. Dar o protecție cu adevărat puternică a vieții îi oprește pe ucigași”, a mai spus Zelenski.

Another week has ended without any attempt by Russia to agree to the numerous demands of the world and stop the killings. In just the past 24 hours on the front, there have been 137 combat engagements, and this is the case every day. The Russian army is not reducing its pressure.… pic.twitter.com/FcpEOTiIXW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025

Președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, în 15 august, în Alaska, pentru a negocia o încheiere a războiului din Ucraina.

„Este foarte complicat. Vom recupera unele lucruri, vom face schimb de altele. Vor avea loc unele schimburi de teritorii, în beneficiul ambelor părți”, a spus Trump.

În presă au circulat informații conform cărora Putin a pretins controlul complet al Rusiei asupra regiunilor Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, ocupate de forțele ruse.