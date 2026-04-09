Zelenski, întâlnire cu maghiarii din Ucraina. Mesajul președintelui ucrainean înaintea alegerilor din Ungaria

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu membri ai comunității maghiare din regiunea Transcarpatia, joi, cu doar trei zile rămase până la alegerile parlamentare din Ungaria, considerate de analiști cea mai mare provocare electorală pentru premierul Viktor Orban din cei 16 ani petrecuți la putere.

„Aici, în Transcarpatia, a avut loc o întâlnire cu comunitatea noastră ucraineano-ungară. Este important ca toate comunitățile din Ucraina să primească atenție și respect”, a scris liderul ucrainean pe Telegram, citat de AFP, potrivit Agerpres.

Volodimir Zelenski a mulțumit minorității maghiare pentru „ajutorul său în apărarea” Ucrainei în războiul cu Rusia. Totodată, el a salutat „faptul că toate comunitățile noastre – și în special comunitatea maghiară – oferă sprijin persoanelor strămutate și companiilor relocate” ca urmare a războiului.

Multiple tensiuni între Kiev și Budapesta

Între autoritățile de la Budapesta și cele de la Kiev au apărut numeroase tensiuni, de la cele legate de oprirea fluxului de petrol rusesc către Ungaria prin secțiunea ucraineană conducta Drujba, până la cele privind drepturile minorității maghiare din Transcarpatia și opoziția constantă a guvernului Viktor Orban față de sprijinirea Ucrainei și aspirațiile sale europene. În plus, premierul ungar a menținut relații apropiate cu Kremlinul în ciuda războiului.

În urmă cu o lună, Zelenski lansa o amenințare voalată la adresa lui Orban, criticând decizia Ungariei de a bloca un împrumut al UE destinat Ucrainei în valoare de 90 de miliarde de euro.

La o zi distanță, autoritățile din Ungaria au oprit două vehicule blindate de transport de valori în care au găsit bani cash însumând 40 de milioane de dolari și 35 de milioane de euro, precum și 9 kilograme de aur. Au fost reținuți – și eliberați ulterior – șapte ucrainei care însoțeau transportul și despre care Ucraina susținea că sunt angajați bancari, printre care un fost general din serviciile de informații. Valorile confiscate nu au fost predate Ucrainei.

Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, a sugerat că aceste valori ar putea avea legătură cu „mafia de război ucraineană” sau să fi fost destinate „cuiva în Ungaria”. A doua ipoteză vehiculată de oficial a fost o aluzie la opoziția ungară.

Alegeri duminică în Ungaria

Premierul Viktor Orban și partidul său, Fidesz, sunt în spatele lui Peter Magyar și al formațiunii Tisza în sondajele premergătoare scrutinului din 12 aprilie.

Potrivit Reuters, o analiză a celor mai recente cinci sondaje de opinie realizate de institutul Median arată că partidul Tisza poate obține o majoritate confortabilă.

Tisza poate obține o majoritate parlamentară de două treimi în alegerile de duminică, ceea ce îi va permite să modifice Constituția și legile esențiale necesare pentru deblocarea fondurilor UE, conform prognozei publicate miercuri de institutul de sondaje Median.