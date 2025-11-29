Zelenski, întâlnire la Paris cu Macron, în plină renegociere a planului de pace propus de SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va merge luni la Paris pentru o întâlnire cu președintele francez Emmanuel Macron, a anunțat Palatul Élysée. Vizita are loc într-un moment în care liderul ucrainean se confruntă cu cea mai dificilă situație politică și militară de la invazia Rusiei din 2022, notează Reuters.

Cei doi lideri vor discuta „condițiile unei păci juste și durabile”, în continuarea dialogului purtat la Geneva și a planului de pace american, a precizat Élysée într-un comunicat publicat sâmbătă.

Zelenski a fost ultima dată la Paris pe 17 noiembrie.

Dezvăluit săptămâna trecută, planul american prevedea în forma sa inițială ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și să-și reducă forțele armate. În plus, Ucrainei i s-ar fi cerut să renunțe la obiectivul aderării la NATO și să-și limiteze mărimea armatei sale la 600.000 de militari.

În schimb, Rusia ar fi urmat să restituie Kievului părți din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie și Herson și ar accepta ca Ucraina să primească garanții de securitate de la SUA și să adere la Uniunea Europeană, în timp ce teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

Planul american a fost modificat considerabil după negocieri de urgență între SUA și Ucraina, cu participarea țărilor europene.