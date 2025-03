Zelenski, interviu la Fox News după conflictul cu Trump din Biroul Oval: A fost o „situație grea”. Ce răspunde întrebat dacă îi datorează scuze președintelui SUA / Ce acuzații îi aduce Trump

Ucrainenii și americanii „trebuie să fie de aceeași parte” împotriva Rusiei, a spus Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat Fox News după discuțiile tensionate cu președintele american și cu vicepreședintele J.D. Vance, de la Casa Albă. De partea cealaltă, Donald Trump a susținut, la câteva ore de la întâlnirea cu președintele Ucrainei, că acesta „nu a vrut să vorbească despre o încetare a focului”: „El vrea să continue şi să lupte, să lupte, să lupte”.

Vizita de vineri a președintelui ucrainean la Casa Albă, prima după revenirea lui Donald Trump la conducerea Statelor Unite, s-a încheiat mai devreme decât era programat din cauza dialogului tensionat pe care l-a purtat cu președintele și vicepreședintele SUA.

Întâlnirea lui Zelenski cu preşedintele Trump şi cu vicepreşedintele Vance s-a transformat într-un schimb dur de replici care a fost urmărit în direct în întreaga lume. Preşedintele Ucrainei a mers la Washington după ce administraţia Trump a lucrat pentru a încheia un acord cu Kievul care ar fi permis accesul SUA la mineralele Ucrainei în schimbul sprijinului pe care Statele Unite l-au oferit de la izbucnirea războiului, în 24 februarie 2022. Această înţelegere ar fi urmat să fie parte a unui acord de pace mai larg.

Liderul american a decis însă să dea afară delegația ucraineană, conform CNN, acordul privind resursele minerale nu a mai fost semnat, iar conferința de presă pe care urmau să o susțină cei doi șefi de stat a fost anulată.

Volodimir Zelenski a vorbit la Fox News – televiziunea preferată a lui Donald Trump – despre conflictul din Biroul Oval, spunând că ucrainenii și americanii „trebuie să fie de aceeași parte” împotriva Rusiei, scrie BBC.

„Sper că președintele (Donald Trump) este de partea noastră, împreună cu noi. Este foarte important să-l oprim pe Putin”, a declarat liderul de la Kiev, arătând că președintele Rusiei a încălcat de mai multe ori acordurile de încetare a focului cu Ucraina.

Întrebat dacă îi datorează scuze lui Trump: „Nu sunt sigur că am făcut ceva rău”

Întrebat de Bret Baier dacă îi datorează scuze lui Donald Trump după episodul tensionat din Biroul Oval, Zelenski a evitat un răspuns direct.

„Îl respect pe președinte și îi respect pe americani”, a răspuns Zelenski.

„Cred că trebuie să fim foarte deschiși și foarte sinceri și nu sunt sigur că am făcut ceva rău”, a adăugat președintele Ucrainei.

„Sunt foarte deschis, dar nu pot schimba atitudinea noastră ucraineană faţă de Rusia. Ei sunt ucigaşi pentru noi. Acest lucru este foarte clar pentru noi. America este prietenul nostru, Europa este prietenul nostru. Rusia este duşmanul nostru”, s-a justificat el.

„Cred că a fost greşit”

De asemenea, întrebat dacă regretă ce s-a întâmplat la Casa Albă, Zelenski a răspuns: „Da, cred că a fost greşit. Cred că nu a fost bine, pentru că am fi avut o mulţime de subiecte (de abordat). Sunt întotdeauna deschis faţă de presă, dar au existat unele lucruri foarte sensibile. Vreau doar să fiu sincer. Şi vreau doar ca partenerii noştri să înţeleagă corect situaţia, iar eu vreau să înţeleg totul corect”.

Întrebat cum pot fi readuse lucrurile pe calea cea bună, Zelenski a răspuns: „Cred că Europa este pregătită să facă faţă unei situaţii de urgenţă şi să ne ajute să finanţăm o armată importantă ca a noastră. Armata noastră face parte din garanţiile noastre de securitate. Acum vrem să găsim un loc pentru cel mai mare partener strategic al nostru, Statele Unite”.

Unii membri ai Congresului l-au sfătuit înainte de a merge la Casa Albă să accepte acordul pentru minerale fără a menţiona garanţiile de securitate, dar Volodimir Zelenski a explicat că „o încetare a focului fără garanţii de securitate este o chestiune foarte sensibilă pentru poporul ucrainean: „Vorbesc în calitate de preşedinte al unui popor care luptă de trei ani şi care vrea doar să audă că America este de partea noastră şi că va rămâne cu noi, nu cu ruşii, cu noi. Asta e tot ce este de spus. Dar sunt sigur că aşa va fi”.

„Vrem pace justă și de durată”

„Sunt complet de acord cu el (cu preşedintele Trump) atunci când spune că vrea să pună capăt acestui război, dar nimeni nu vrea să îi pună capăt mai mult decât noi, pentru că noi, în Ucraina, suntem în război. Suntem încă în această bătălie şi luptăm pentru libertate deplină, pentru vieţile noastre. Aşa că spun doar că eu cred că trebuie să fim de aceeaşi parte şi sper că preşedintele va fi de partea noastră. Şi asta este foarte important pentru a-l opri pe Putin. Şi l-am auzit pe preşedintele Trump spunând de multe ori că va opri războiul şi sper că o va face. Trebuie să punem presiune cu Europa, cu toţi partenerii. (…) Nu-mi amintesc exact (citatul), dar preşedintele Reagan a spus că pacea nu este doar absenţa războiului. Este adevărat. (…) Ştiţi, Putin a încălcat încetarea focului de douăzeci şi cinci de ori în toţi aceşti ani, în ultimii zece ani”, a declarat Zelenski.

Întrebat dacă Ucraina ar putea face față Rusiei fără sprijinul continuu al SUA, Zelenski a răspuns: „Ar fi greu pentru noi. De aceea sunt aici (…) Rușii au venit pe teritoriul nostru, în casele noastre… au ucis atât de mulți oameni”.

Volodimir Zelenski a mai spus că este deschis pentru diplomație cu Rusia atunci când vor exista garanții de securitate pentru viitorul Ucrainei din partea SUA: „Vom fi pregătiți”.

Jurnalistul Fox News i-a arătat lui Zelenski imagini cu Donald Trump vorbind cu reporterii la câteva ore după întâlnire și spunându-le că președintele Ucrainei „vrea doar să lupte, să lupte, să lupte”.

„Ucrainenii sunt pregătiți pentru pace”, a spus Zelenski, arătând că de aceea a venit la Casa Albă, dar că Ucraina are nevoie de „garanții de securitate”: „Vrem pace justă și de durată”.

„A fost o situație cu adevărat grea”

Zelenski a spus că nu știe dacă confruntarea cu Trump și Vance a fost planificată, așa cum au sugerat unii democrați. „A fost o situație cu adevărat grea”, a afirmat el.

Zelenski – acuzat de către Trump și Vance de lipsă de respect – a spus că vrea să fie „foarte politicos”, însă „unii politicieni au informații inexacte” despre decesele din Ucraina și despre ce se întâmplă în țara sa. „Și când astfel de lucruri au fost aduse în discuție astăzi, nu a fost bine”.

Întrebat dacă crede că Trump se apropie prea mult de Putin, Zelenski a afirmat că Trump i-a spus că vrea să fie la mijloc cu ambele părți, la masa negocierilor. „Dar Ucraina vrea ca Trump să fie de partea noastră (…) Rusia a adus acest război în țara noastră și nu au dreptate. Nu ne-au respectat integritatea teritorială”, a mai spus președintele ucrainean.

La finalul interviului, Zelenski a fost întrebat dacă crede că relația dintre el și Trump poate fi salvată. „Da, desigur”, a răspuns președintele Ucrainei.

„Pentru că sunt relații mai mult decât între doi președinți. Sunt relații istorice, relații puternice, între oamenii noștri”, a adăugat el.

Interviul s-a încheiat cu Zelenski spunând: „Suntem recunoscători și ne pare rău”, adăugând că Ucraina vrea doar să aibă relații puternice cu SUA.

Trump si Zelenski în Biroul Oval. FOTO: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Trump susține că Zelenski şi-a supraevaluat rolul şi sugerează că SUA nu vor mai ajuta Ucraina

De partea cealaltă, preşedintele american Donald Trump şi-a continuat presiunile asupra liderului ucrainean, în declaraţii făcute presei în momentul în care a ieşit de la Casa Albă pentru a se îndrepta spre elicopterul Marine One care urma să-l ducă la reşedinţa sa din Florida. Donald Trump a spus că doreşte o încetare „imediată” a focului între Rusia şi Ucraina şi l-a avertizat din nou pe Volodimir Zelenski să facă pace, ameninţându-l că altfel va pierde sprijinul Statelor Unite, relatează The Associated Press, conform News.ro.

„Vreau să se încheie imediat” ostiliăţile, a spus Donald Trump. „Vreau o încetare a focului acum”, a insistat el, în condiţiile în care apropiaţii săi spun că şi-ar dori foarte mult să obţină Premiul Nobel pentru pace în acest an.

Trump şi-a repetat declarațiile anterioare potrivit cărora Ucraina are o poziţie vulnerabilă. „Nu poţi încuraja pe cineva care nu are atuuri”, a susținut el, subliniind că fără sprijinul SUA, Ucraina va pierde.

„Aţi văzut ce am văzut eu astăzi”, le-a spus Trump jurnaliştilor. „Acesta este un om care vrea să rămânem implicaţi şi să continuăm lupta. Noi nu facem asta”, a punctat Trump.

El a spus că, din punctul său de vedere, discuţiile cu Volodimir Zelenski „nu au mers foarte bine”, adăugând că preşedintele ucrainean şi-a supraevaluat poziţia în discuţiile din Biroul Oval.

Pentru a relua discuţiile cu SUA, Zelenski trebuie să spună că el vrea să facă pace, a spus Trump, susţinând că preşedintele ucrainean „vrea să se întoarcă chiar acum”.

„El vrea să continue şi să lupte, să lupte, să lupte” / „Este un mare şmecher pentru că are Statele Unite de partea sa”

„Am avut o întâlnire, după cum ştiţi, cu preşedintele Zelenski şi aş spune că nu a mers foarte bine. Cred că a exagerat faptul că noi căutăm pacea (cu orice preţ). Nu căutăm pe cineva care să semneze (acordul privind mineralele) dintr-o poziţie de forţă şi apoi să nu facă pace pentru că se simte încurajat. Şi asta este ceea ce am văzut că se întâmplă. Eu caut pacea. Nu vrem să intrăm într-un război de zece ani şi să ne jucăm. Vrem pace. Aşa că simt că dacă facem asta, dacă semnăm, el va căuta ceva ce eu nu caut. El vrea să continue şi să lupte, să lupte, să lupte. Noi vrem să punem capăt morţii”, a susținut Trump.

El a susținut că nu a mai semnat cu Zelenski acordul privind mineralele de teamă că nu va opri luptele.

„Nu poţi încuraja pe cineva care nu are cărţile în mână. Şi dintr-o dată, acea persoană spune: «O, bine, acum pot continua să lupt». Noi nu cred că vom continua să luptăm. Vom pune capăt războiului sau îi vom lăsa să-l continue şi să vedem ce se întâmplă. Lasă-i să lupte în întuneric! Eu vreau pe cineva care va face pace. Dacă este capabil să facă pace, ceea ce ar putea fi sau nu, dar eu vreau pe cineva care va face pace”, a declarat președintele american.

El a susținut, repetat, că Zelenski „nu a vrut să vorbească despre o încetare a focului”.

„O încetare a focului ar putea avea loc imediat. Dacă vrei să pui capăt războiului, semnezi un acord care va dura ceva timp. Este nevoie de timp. Eu vreau să se încheie imediat. Şi cred că dacă ai avea o încetare a focului, un armistiţiu real, s-ar pune capăt războiului. (…) Ei bine, dintr-o dată el este un mare şmecher pentru că are Statele Unite de partea sa. Fie vom pune capăt războiului, fie îl vom lăsa să lupte. Şi dacă va lupta, nu va fi frumos. Pentru că fără asta, fără noi, el nu va câştiga. Nu contează ce fac eu. Vă spun doar că aţi văzut ce am văzut eu astăzi. Acesta nu a fost un om care a vrut să facă pace. Şi mă interesează doar dacă vrea să pună capăt vărsării de sânge. L-aţi văzut astăzi, nu este un om care vrea să facă pace”, a adăugat Trump.