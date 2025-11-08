Zelenski, mesaj dur după ce Orban a obținut la Trump o excepție la sancțiunile SUA: „Nu le vom permite ruşilor să vândă petrol acolo”

Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obţinut în aceeaşi zi o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei în urma întrevederii între liderul american Donald Trump şi premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă, potrivit DPA, Interfax-Ukraina şi Reuters, preluate de Agerpres.

SUA au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile americane menite să împiedice importurile de petrol şi gaze ruseşti, a declarat vineri un responsabil al Casei Albe, după ce Orban a pledat în favoarea unei amânări în cursul unei întrevederi cu preşedintele american la Washington.

În cadrul acestei întrevederi, Orban a explicat motivele pentru care Ungaria are nevoie să utilizeze petrol rusesc, afirmând că problema este crucială pentru Budapesta. Donald Trump a părut să-l asculte cu înţelegere pe prim-ministrul ungar.

Ungaria obţine cea mai mare parte a petrolului său prin conductele Drujba, care traversează Rusia şi Ucraina, ceea ce a dus la tensiuni în relaţiile dintre Kiev şi Budapesta.

„Nu le vom permite ruşilor să vândă petrol acolo”

În ultimul timp, mai multe atacuri ucrainene au vizat conducta Drujba în segmentul ce traversează teritoriul rus. În august, de exemplu, fluxul de petrol către Ungaria a fost întrerupt după un atac cu drone ucrainene. Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a invocat în acel moment un nou atac asupra securităţii energetice a ţării sale.

Vineri seara, Zelenski a salutat eforturile SUA de a împiedica petrolul rusesc să ajungă în Europa, acuzându-l pe Orban de instrumentalizarea opoziţiei sale faţă de Ucraina în scopuri electorale în perspectiva alegerilor de anul viitor.

Exporturile de petrol şi gaze reprezintă o sursă importantă de venit pentru Moscova, care îi permite să finanţeze războiul împotriva Ucrainei, ce durează de peste trei ani şi jumătate.

„Nu le vom permite ruşilor să vândă petrol acolo (în Europa). Este o chestiune de timp. Este o problemă legată de poziţia noastră. Sunt unele lucruri pe care pur şi simplu nu le putem face astăzi. Pentru că există multe dependenţe diferite în acest puzzle. Dar tot vom reconstitui imaginea din puzzle. Rusia trebuie să piardă de pe urma războiului, iar cele mai mari pierderi ale sale sunt atunci când nu poate comercializa resurse energetice”, a subliniat Zelenski în mesajul său postat pe Telegram, conform Interfax-Ukraina.