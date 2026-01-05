Zelenski numește un consilier dintre apropiații fostului premier al Canadei, Justin Trudeau

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni că a numit-o pe fosta viceprim-ministră a Canadei, Chrystia Freeland, în funcţia de consilieră pentru dezvoltare economică, invocând „experienţa acesteia în atragerea de investiţii”, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„În acest moment, Ucraina trebuie să-şi consolideze rezilienţa internă atât pentru redresarea Ucrainei, dacă diplomaţia va da rezultate cât mai rapid posibil, cât şi pentru a ne consolida apărarea dacă, din cauza întârzierilor partenerilor noştri, va dura mai mult până vom pune capăt acestui război”, a scris Zelenski pe platforma X.

Freeland, care are origini ucrainene, a fost viceprim-ministru al Canadei între 2019 şi 2024, în guvernul condus de Justin Trudeau.

Ea este deputată în parlamentul canadian şi, de asemenea, trimis special al Ottawa în Ucraina.

După demisia lui Trudeau, ea fost considerată ca unul dintre principalii candidați la șefia Partidului Liberal și, implicit, la postul de prim-ministru, însă liberalii canadieni au decis să-l susțină pe Mark Carney.