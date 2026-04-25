Zelenski propune ca următoarea rundă de negocieri Ucraina – Rusia să aibă loc în Azerbaidjan

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat în vizită în Azerbaidjan, a propus sâmbătă ca următoarea rundă de negocieri cu Rusia să se desfășoare în această țara din Caucaz, informează agenția EFE, citată de Agerpres.

„L-am informat pe președintele Azerbaidjanului că suntem pregătiți pentru negocieri trilaterale (în țara sa)”, a declarat președintele Volodimir Zelenski după o întâlnire cu liderul azer Ilham Aliyev în orașul Gabala.

El a adăugat că „anterior, astfel de negocieri au avut loc în Turcia”, un aliat al Azerbaidjanului, iar „ulterior, cu participarea partenerilor americani, negocierile au avut loc în Elveția”.

„Dacă Rusia este deschisă către diplomație, suntem în mod firesc pregătiți să purtăm astfel de negocieri în Azerbaidjan în viitorul apropiat”, a declarat șeful statului ucrainean.

În acest sens, el a afirmat că „este foarte important pentru Ucraina ca Rusia să găsească puterea de a pune capăt acestui război nedrept”.

„Apreciem foarte mult rolul partenerilor noștri în medierea acestui proces”, a concluzionat Volodimir Zelenski.

Azerbaidjanul a găzduit mai multe întâlniri între înalți oficiali militari ai NATO și reprezentanți ai armatei ruse între 2017 și 2020.