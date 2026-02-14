Intervenția militară a SUA în Iran, cerută insistent de fiul fostului șah. „Este o cale de a salva vieți”

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a afirmat că o intervenție militară a SUA în țara sa de origine ar putea salva vieți și a cerut administrației președintelui Donald Trump să nu piardă prea mult timp negociind cu liderii clericali de la Teheran un acord nuclear, scrie Reuters.

Prințul aflat în exil a declarat că există semne că guvernul iranian este în pragul colapsului și că un atac l-ar slăbi sau i-ar accelera căderea. Pahlavi a făcut aceste declarații la un eveniment în marja Conferinței de Securitate de la Munchen.

„Este o chestiune de timp. Sperăm că acest atac va grăbi procesul și că poporul se poate întoarce pe străzi și să meargă până la capăt cu prăbușirea regimului”, a spus Reza Pahlavi, care trăiește în Statele Unite de la înlăturarea tatălui său de pe tron în urma Revoluției Islamice din 1979.

O campanie amplă de intimidare a dus la arestarea a mii de iranieni, în încercarea autorităților de a descuraja noi proteste după înăbușirea, luna trecută, a celor mai sângeroase manifestații din 1979. Protestele au început de 28 decembrie ca o manifestație minoră în Marele Bazar din Teheran împotriva dificultăților economice, însă s-au răspândit la scară națională.

O opoziție fragmentată

Opoziția iraniană este fragmentată între grupuri rivale și facțiuni ideologice – printre care și moanrhiști care doresc reinstaurarea pe tron a dinastiei Pahlavi – și pare să aibă o prezență organizată reduse în interiorul Republicii Islamice. Într-un interviu acordat Reuters luna trecută, Trump s-a arătat sceptic în ce privește nivelul susținerii lui Pahlavi în Iran.

Administrația Trump a abordat Iranul în privința unui posibil acord nuclear, concomitent cu trimiterea de forțe aeronavale în regiune. Diplomații americani și iranieni s-au întâlnit în Oman săptămâna trecută și alte discuții sunt așteptate săptămâna viitoare.

„Poporul speră că, la un moment dat, se va ajunge la concluzia că nu are niciun rost, că nu se ajunge nicăieri prin negocieri. De aceea, este timpul ca Statele Unite să intervină și să facă ce a promis președintele Trump că va face, că va sprijini poporul. Intervenția este o cale de a salva vieți”, a spus Reza Pahlavi.

Vineri, într-un discurs susținut în fața unor soldați americani în North Carolina, Trump a spus că Iranul este dificil în negocieri și a sugerat că insuflarea fricii în Teheran s-ar putea dovedi necesare pentru soluționarea pașnică a înfruntării.

Doi oficiali americani au declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că armata americană se pregătește pentru posibilitatea unei operațiuni susținute, de câteva săptămâni, împotriva Iranului, dacă Trump va da ordinul de atac.