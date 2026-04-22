În prima reacție după deblocarea mega-împrumutului, Zelenski susține că UE trebuie să accelereze „integrarea deplină” a Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat miercuri acordul încheiat între partenerii Kievului din UE și Ungaria pentru ca premierul ungar încă în funcție, Viktor Orban, să-și ridice veto-ul față de ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de către blocul comunitar. El a insistat însă că următorul obiectiv al țării sale este realizarea de progrese în negocierile de aderarea la UE, astfel încât Ucraina să se alăture cât mai curând Uniunii, informează agențiile AFP și EFE.

După ce Ucraina a reparat și repus în funcțiune conducta petrolieră Drujba, care furnizează petrol rusesc către țările central-europene, Ungaria a deblocat ajutorul financiar european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE sub forma unui împrumut, pe care Kievul îl va rambursa numai dacă Rusia îi va plăti „reparații de război”, altfel va fi plătit de către statele UE, cu excepția Ungariei, Slovaciei și Cehiei, care au refuzat să participe la mecanismul de garantare, notează Agerpres.

Actualul premier ungar Viktor Orban, care părăsește luna viitoare puterea după 16 ani în urma pierderii alegerilor, și-a ridicat de asemenea veto-ul față de al 20-lea pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei.

„Acordul nostru cu Uniunea Europeană pentru deblocarea unui pachet de ajutor de 90 de miliarde de euro pe doi ani în favoarea Ucrainei, precum și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei (…), sunt acum în aplicare”, a scris Zelenski pe rețeaua de socializare X, după ce ambasadorii celor 27 de state membre la UE au validat mai devreme aceste măsuri.

„Această deblocare este semnalul corect în circumstanțele actuale. Rusia trebuie să pună capăt războiului. Iar stimulentele pentru aceasta pot veni doar atunci când atât sprijinul pentru Ucraina cât și presiunea împotriva Rusiei sunt suficiente”, a susținut în continuare liderul de la Kiev.

Zelenski vrea ca UE să accelereze „integrarea europeană deplină a Ucrainei”

„Ucraina își îndeplinește obligațiile în relațiile cu UE”, prin urmare cele 27 de state membre trebuie să răspundă cu noi pași către „integrarea europeană deplină a Ucrainei”, a indicat președintele ucrainean.

Zelenski a menționat că va discuta cu liderii europeni pentru a deschide grupuri de capitole ale negocierilor în vederea aderării Ucrainei la UE, aderare față de care s-a opus tot Viktor Orban, care a reclamat situația drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia și prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară.

Ucraina le solicită țărilor UE o dată precisă pentru aderarea sa, dar atât Bruxellesul, cât și majoritatea statelor membre au explicat faptul că nu pot avansa o astfel de dată și că aderarea Ucrainei va depinde de îndeplinirea criteriilor de aderare.