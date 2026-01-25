Zelenski spune că acordul privind garanţiile de securitate din partea SUA este 100% finalizat: „Aşteptăm să confirme data şi locul semnării”

Președintele SUA, Donald Trump (dreapta), dă mâna cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski (stânga), înainte de începerea unei întâlniri bilaterale în marja Forumului Economic Mondial, pe 22 ianuarie 2026, la Davos, în Elveția. FOTO: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Zuma Press / Profimedia

Un document al Statelor Unite privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat, iar Kievul așteaptă stabilirea datei și a locului pentru semnare, a declarat duminică președintele Volodimir Zelenski, sugerând că discuțiile de la sfârșitul săptămânii cu Rusia, desfășurate la Abu Dhabi, au înregistrat unele progrese, notează Reuters.

„Pentru noi, garanțiile de securitate sunt, înainte de toate, garanții de securitate din partea Statelor Unite. Documentul este finalizat în proporție de 100%, iar acum așteptăm ca partenerii noștri să confirme data și locul la care îl vom semna”, a spus Zelenski, într-o conferință de presă susținută la Vilnius, capitala Lituaniei.

„Documentul va fi apoi trimis spre ratificare Congresului SUA și parlamentului ucrainean”, a spus el.

Vineri și sâmbătă, negociatori ucraineni și ruși au avut la Abu Dhabi prima lor reuniune trilaterală, cu participarea mediatorilor americani, pentru a discuta cadrul propus de Washington în vederea încheierii războiului care durează de aproape patru ani, însă nu a fost încheiat niciun acord.

Cu toate acestea, atât Moscova, cât și Kievul au transmis că sunt deschise continuării dialogului, iar noi discuții sunt așteptate duminica viitoare la Abu Dhabi, a declarat un oficial american jurnaliștilor imediat după negocierile de la sfârșitul săptămânii.

„(La Abu Dhabi) se discută planul american în 20 de puncte și chestiunile problematice. Au fost multe probleme, dar acum sunt mai puține”, a afirmat Zelenski.

El a spus că Moscova încearcă să facă tot posibilul pentru a determina Ucraina să renunțe la regiunile din est pe care Rusia nu a reușit să le cucerească de la declanșarea invaziei la scară largă care a dus la izbucnirea războiului. Kievul, a subliniat el, nu și-a schimbat poziția potrivit căreia integritatea teritorială a Ucrainei trebuie respectată.

„Sunt două poziții fundamental diferite – cea a Ucrainei și cea a Rusiei. Americanii încearcă să găsească un compromis”, a declarat Zelenski, adăugând că toate părțile trebuie să fie pregătite pentru compromisuri, inclusiv Statele Unite.