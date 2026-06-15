Zelenski spune că i-a propus lui Putin să se întâlnească la reuniunea G7 din Franța: „Trump este acolo și Macron este acolo”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că i-a propus lui Vladimir Putin să se întâlnească la summitul G7 din Franța de săptămâna aceasta, pentru a purta discuții în vederea încheierii războiului, însă liderul rus nu a fost dispus să discute, transmite Reuters.

Zelenski, vorbind la mănăstirea istorică din Kiev care a fost avariată în atacul de peste noapte al Rusiei, a spus că Statele Unite au fost de acord cu invitarea lui Putin la reuniune, care începe mai târziu luni la Evian-les-Bains.

„Am transmis mesajul că suntem gata să ne întâlnim cu Putin în timpul summitului G7, deoarece Trump este acolo și Macron este acolo, deci europenii plus America. Aceasta este o ocazie bună, cred, foarte bună de a ne întâlni cu toții”, a declarat Zelenski în limba engleză.

„Europa și Statele Unite au fost de acord, iar Rusia a demonstrat din nou că… nu este pregătită să discute”, a spus el.

Un oficial ucrainean a declarat că Zelenski le-a comunicat americanilor și președintelui francez Emmanuel Macron propunerea de discuții în cadrul G7. Ucraina a transmis invitația direct și omologilor ruși, dar nu a primit un răspuns clar, a spus oficialul.

Într-o scrisoare deschisă adresată lui Putin luna aceasta, Zelenski s-a oferit să se întâlnească pentru discuții față în față și a sugerat că războiul agravează presiunea asupra economiei Rusiei. Ca răspuns, Putin a declarat public că nu vede niciun motiv pentru o întâlnire și că atacurile cu drone de lungă distanță ale Ucrainei nu reprezintă o amenințare economică.

Cel puțin 10 persoane au fost ucise în atacul lansat de Rusia în timpul nopții de luni asupra Kievului și a orașului Harkov, din nord-estul țării.

Zelenski l-a acuzat pe liderul rus că s-a comportat „cinic” prin lansarea unui atac de amploare la doar câteva ore după ce a vorbit la telefon cu președintele american Donald Trump.

Liderul ucrainean a declarat că prioritatea sa la reuniunea G7 va fi asigurarea mai multor sisteme de apărare aeriană pentru a se apăra împotriva atacurilor rusești.

„Vom avea întâlniri cu europenii și, de asemenea, cu președintele Trump; vom discuta cu el despre cum să-l determinăm pe Putin să pună capăt acestui război”, a spus el.