Zelenski spune că o pace „demnă și durabilă” este posibilă, înaintea unei noi runde de negocieri cu Rusia și SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este „realist să se ajungă la o pace demnă și durabilă”, înaintea următoarei runde de discuții de pace cu oficiali ruși și americani, programată pentru această săptămână la Abu Dhabi, notează Reuters.

După consultările cu echipa sa de negociere, Zelenski a spus că delegația Ucrainei va avea și întâlniri bilaterale cu oficiali ai Statelor Unite, pe parcursul celor două zile de discuții de la Abu Dhabi, care urmează să înceapă miercuri.

„Considerăm documentul privind garanțiile bilaterale de securitate cu Statele Unite ca fiind finalizat și anticipăm continuarea unor lucrări substanțiale asupra documentelor legate de reconstrucție și dezvoltare economică”, a declarat Volodimir Zelenski.

A doua rundă de negocieri trilaterale între Rusia, Statele Unite și Ucraina va avea loc la Abu Dhabi în 4 și 5 februarie.

Pe 23 și 24 ianuarie, Abu Dhabi a găzduit prima rundă de consultări. Grupul de negociatori ruși a fost condus de Igor Kostyukov, șeful Direcției Principale de Informații a Statului Major General. Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, a condus negociatorii ucraineni.

Trump anunța joi armistițiu de o săptămână

Trump a anunțat joi că a convenit cu Vladimir Putin ca armata rusă să nu atace rețeaua electrică a Ucrainei timp de o săptămână, dacă ucrainenii vor face același lucru. El motiva decizia prin vremea extrem de rece din Ucraina.

Totuși, Ucraina nu are un armistițiu oficial cu Rusia, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 30 ianuarie, dar Kievul a indicat că este gata să respecte o încetare reciprocă a atacurilor energetice dacă Moscova încetează să mai atace prima.

Rusia a reluat luni atacurile asupra rețelei energetice a Ucrainei, provocând întreruperi de curent în Harkov, Sumi, Dnipropetrovsk, Cerkasî și în peste 160 de localități din întreaga țară.