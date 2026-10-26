Zelenski spune că Ucraina așteaptă „de aproape o lună” acordul administrației Trump pentru a-i fi livrate rachete Patriot

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, luni, că țara sa așteaptă „de aproape o lună semnătura” secretarului de război al SUA, Pete Hegseth, pentru a primi rachete de apărare antiaeriană.

Ucraina solicitase în repetate rânduri Statelor Unite, care furnizează rachete achiziționate de aliații din NATO în cadrul unui program cunoscut sub numele de PURL, să accelereze livrările înainte de venirea iernii.

„Așteptăm de aproape o lună semnătura dlui Hegseth pentru furnizarea de rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot și NASAMS. Am dat instrucțiuni echipei noastre să abordeze acest subiect cu partea americană”, a scris Volodimir Zelenski, luni, într-o postare pe platforma X, citat de Agerpres.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, negase săptămâna trecută că ar exista o directivă politică menită să afecteze deliberat Ucraina, dar recunoscuse că ar putea exista întârzieri în livrarea rachetelor interceptoare, pe fondul altor necesități militare. El spusese că este posibil ca un lot de interceptoare să nu fi fost livrat.

Tensiuni între Washington și Kiev

Cele mai recente afirmații ale președintelui ucrainean vin într-un moment de tensiuni sporite între Washington și Kiev. Donald Trump l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că nu vrea să încheie războiul cu Rusia chiar dacă „țara sa este în ruine, o mare parte din teritoriul său este pierdută, oceanele și mările sale au dispărut, iar populația sa masculină este redusă numeric, rănită și/sau moartă”. El l-a criticat pe Zelenski pentru refuzul Ucrainei de a înceta atacurile asupra rafinăriilor rusești.

De partea cealaltă, Zelenski a sugerat, într-un interviu publicat de agenția Bloomberg în 18 octombrie, că administrația Trump încearcă să exercite presiuni asupra Kievului pentru a determina o capitulare în fața Moscovei.

„Nu este ceva personal între mine și președintele Trump”, a spus ulterior Zelenski, într-un interviu pentru CNN.

O altă sursă de tensiuni în relația dintre Washington și Kiev a reprezentat-o accesul la versiunea militară a Starlink, despre care Ucraina susține că a fost limitat timp de câteva zile, perturbând operațiunile militare și apărarea antiaeriană. Reuters a scris că ordinul de a reduce viteza Starshield a venit din interiorul Casei Albe.

În plus, Ucraina a reclamat întreruperi în primirea informațiilor despre avertizările timpurii privind atacurile cu rachete balistice rusești.