„Nu este ceva personal între mine și Trump”. Interviul dat de Zelenski în presa din SUA, într-un moment de tensiuni sporite cu Washingtonul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că omologul său rus, Vladimir Putin, nu își dorește încheierea războiului, iar partenerii Kievului nu trebuie să îi „ofere posibilitatea de a deveni mai puternic”.

Liderul Ucrainei a acordat un interviu pentru CNN, pe fondul noilor eforturi diplomatice întreprinse de administrația Trump pentru încheierea războiului lansat de Rusia împotriva țării vecine în februarie 2022.

Emisarul american Steve Witkoff s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, marți, în Norvegia, iar miercuri a fost la Sankt Petersburg pentru a noua discuție față în față cu președintele Rusiei, potrivit Reuters. În contextul discuțiilor, Vladimir Putin a anunțat eliberarea unui american acuzat de Moscova că a luptat ca mercenar pentru Ucraina, iar Kremlinul a spus că liderul rus a acceptat să reia negocierile de pace cu Ucraina mediate de SUA.

Interviul președintelui ucrainean vine într-o perioadă de tensiuni sporite între Washington și Kiev.

„Atitudinea mea față de Putin este foarte clară. Cred că, dacă ridicăm sancțiunile, îl vom face mai puternic. Nu este ceva personal între mine și președintele Trump și, desigur, sunt împotriva oricărei ridicări a sancțiunilor”, a spus Zelenski.

„Putin se joacă, știți, este un jucător”, a continuat președintele Ucrainei. „Este păcat, pentru că se joacă cu viețile altor oameni și, desigur, nu vrea (să oprească războiul). Așa că ne dorim de la partenerii noștri să nu-i ofere posibilitatea de a deveni mai puternic și de a ne frânge”, a adăugat el.

Ce a spus despre înghețarea frontului și nevoia de rachete interceptoare

Volodimir Zelenski a invocat scenariul unei înghețări a frontului pe actualele linii pentru „încetarea focului, oprirea crimelor, a ne așeza și a vorbi”, dar a dat de înțeles că exclude din start posibilitatea ca Ucraina să cedeze Rusiei teritoriile aflate în prezent sub control rusesc.

„Pământul nostru este foarte important, pentru că este vorba despre oameni. Nu este vorba despre kilometri”, a explicat el. „Mulți oameni au murit apărând acest pământ, apărând independența noastră, țara noastră”, a subliniat președintele ucrainean.

„Nimeni nu va recunoaște aceste teritorii, care sunt ocupate temporar, ca teritorii rusești și cred că Rusia înțelege acest lucru. Este păcat dacă cineva nu înțelege, dar asta este treaba lor”, a mai afirmat el.

În contextul tensiunilor dintre administrația Trump și Kiev, șeful diplomației americane, Marco Rubio, negase marți că ar exista o directivă politică menită să afecteze deliberat Ucraina, dar recunoscuse că ar putea exista întârzieri în livrarea rachetelor interceptoare, pe fondul altor necesități militare, potrivit EFE.

În interviul de joi, Zelenski a mai spus că aliații europeni i-au furnizat Ucrainei o serie de rachete de apărare antiaeriană, dar „nu este suficient ca să ne apărăm”.

Ucraina, a afirmat el, are acum nevoie în principal de două lucruri de la aliații săi: „Să nu ridice sancțiunile impuse lui Putin… (și) să ne dea rachete mai bune”.