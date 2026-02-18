Zelenski spune că ucrainenii vor respinge la referendum cedarea de teritorii: „La nivel emoțional, oamenii nu vor înțelege niciodată. Nu mă vor ierta niciodată”

Poporul ucrainean va respinge un acord de pace care presupune retragerea unilaterală a Ucrainei din regiunea estică Donbas și cedarea acesteia către Rusia, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat publicației Axios, marți.

În timp ce Zelenski discuta cu Axios, negociatorii ucraineni și ruși se aflau la Geneva pentru a treia rundă de discuții directe. Principalul punct de blocaj îl reprezintă controlul asupra Donbasului, din care aproximativ 10% se află încă sub control ucrainean.

Zelenski a afirmat că mediatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner i-au transmis că Rusia își dorește cu adevărat să pună capăt războiului și că ar trebui să își coordoneze poziția cu propria echipă de negociere pornind de la această premisă, înaintea discuțiilor.

Președintele ucrainean a lăsat însă clar să se înțeleagă că este mult mai sceptic. El i-a avertizat pe Witkoff și Kushner să nu încerce să îl forțeze să promoveze o viziune asupra păcii pe care propriii săi cetățeni ar considera-o „o poveste nereușită”.

Zelenski: „Nu este corect” ca presiunea să fie pusă doar pe Ucraina

Zelenski a declarat că „nu este corect” ca președintele Donald Trump să ceară în mod public Ucrainei, și nu Rusiei, să facă concesii pentru pace.

El a susținut că, deși poate fi mai ușor pentru Trump să exercite presiuni asupra Ucrainei decât asupra Rusiei, care este mult mai mare, o pace durabilă nu se construiește „oferind victoria” președintelui rus Vladimir Putin.

Trump a afirmat de două ori în ultimele zile că responsabilitatea pentru concesii îi revine lui Zelenski. „Sper că este doar o tactică și nu o decizie”, a declarat liderul ucrainean pentru Axios.

Zelenski i-a mulțumit totodată lui Trump pentru eforturile de mediere și a spus că discuțiile sale cu Jared Kushner și Steve Witkoff nu implică tipul de presiune pe care Trump îl exercită în public. „Ne respectăm reciproc”, a afirmat el, adăugând că „nu este o persoană” care cedează ușor sub presiune.

Liderul de la Kiev a reiterat că cea mai bună modalitate de a obține un progres în chestiunea teritorială este ca Vladimir Putin să se întâlnească cu el față în față. El a spus că le-a cerut membrilor echipei sale să aducă în discuție organizarea unei viitoare întâlniri la nivel de lideri, la Geneva.

Mediatorii americani au propus ca forțele ucrainene să se retragă din zonele din Donbas pe care le controlează în prezent, iar teritoriul să devină o „zonă economică liberă” demilitarizată. Washingtonul nu a adoptat o poziție cu privire la statul care ar urma să dețină suveranitatea asupra acestei zone.

Zelenski este dispus să discute despre o retragere a trupelor, însă a cerut ca și Moscova să își retragă forțele pe o distanță echivalentă și a respins pretenția Rusiei la suveranitate asupra zonei.

Președintele ucrainean a afirmat că, la a doua rundă de negocieri, oficialii ruși au promis că vor consulta conducerea de la Moscova și vor reveni cu o poziție detaliată privind chestiunea teritorială.

Referendum pentru orice acord de pace

În interviul telefonic de 37 de minute acordat publicației Axios, Zelenski a subliniat că Washingtonul și Kievul au convenit ca orice acord să fie supus unui referendum în Ucraina.

Dacă înțelegerea ar presupune ca partea ucraineană să se retragă pur și simplu din Donbas, renunțând la suveranitate și la cetățenia oamenilor care locuiesc acolo, el consideră că aceasta va fi respinsă prin vot.

„La nivel emoțional, oamenii nu vor ierta niciodată acest lucru. Niciodată. Nu mă vor ierta pe mine, nu îi vor ierta pe (americani, n.r.)”, a spus Zelenski, adăugând că ucrainenii „nu pot înțelege de ce” li s-ar cere să renunțe la și mai mult teritoriu.

„Aceasta este parte din țara noastră, toți acești cetățeni, steagul, pământul”, a afirmat Zelenski.

Dacă acordul va îngheța actualele linii de front din Donbas, așa cum este planul și în alte două regiuni unde Rusia controlează teritorii, Zelenski consideră că populația Ucrainei va accepta această soluție.

„Cred că dacă vom introduce în document (…) că rămânem acolo unde ne aflăm pe linia de contact, oamenii vor susține acest lucru la referendum. Aceasta este opinia mea.”

Rusia insistă însă că va prelua întregul Donbas, fie prin negocieri, fie prin forță.

Găsirea unei formule pe care ambele părți să o accepte reprezintă principalul obiectiv al lui Steve Witkoff și Jared Kushner în discuțiile din această săptămână.

