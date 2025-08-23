Zelenski spune clar că nu va ceda teritoriile ucrainene ocupate de ruși

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă, într-un mesaj de Ziua Drapelului, că nu va preda teritoriul ucrainean ocupantului rus, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Acest drapel este scopul și visul multor compatrioți de-ai noștri din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei. Și ei îl protejează, îl păstrează în siguranță, pentru că știu că nu vom preda pământul nostru ocupantului”, a insistat Zelenski într-un mesaj postat pe contul său de pe platforma X.

Drapelul, potrivit lui Zelenski, le oferă celor care se întorc din captivitate sentimentul că se află acasă, iar celor care trăiesc în teritoriile ocupate temporar le dă încredere.

„Același drapel întruchipează un sentiment de eliberare pentru cei pe care i-am salvat din captivitatea rusă. Când văd culorile ucrainene, înțeleg că răul s-a terminat”, a declarat el.

„Acest steag reprezintă tot ceea ce este mai prețios pentru sutele de mii de luptători ai noștri, bărbați și femei din toată Ucraina, care apără nu doar o anumită regiune, nu doar Vovjansk sau Dobropillea, ci întreaga Ucraina, și care își riscă viața pentru a câștiga dreptul la existență pentru întregul nostru stat”, a adăugat el.