Zelenski tocmai a semnat decretul prezidențial. Primarul incomod din Odesa a fost lăsat fără cetățenia ucraineană, dar insistă că rămâne în funcție

Primarul orașului Odesa, Ghennadi Truhanov, înaintea ceremoniei de inaugurare a Centrului Cultural Internațional Union, restaurat. Odesa, sudul Ucrainei, pe 29 decembrie 2022. FOTO: Nina Lyashonok / Zuma Press / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a retras marți, prin decret prezidențial, cetățenia primarului din Odesa pe motiv că acesta deținea și un pașaport rus, decizie care pune capăt astfel mandatului unei figuri controversate care a condus orașul-port de la Marea Neagră timp de 11 ani, scrie Reuters.

Ghennadi Truhanov, în vârstă de 60 de ani, un oficial ales, a declarat că va duce cazul în instanță, negând că ar deține un pașaport rus și insistând că rămâne primar. Oficialilor ucraineni le este interzis să dețină dublă cetățenie.

În discursul său de marți seară, adresat națiunii, Zelenski a declarat că va numi în curând o persoană care să conducă o nouă administrație militară a orașului, dând de înțeles că intenționează să îl înlocuiască pe Truhanov.

„Prea multe probleme de securitate din Odesa au rămas nerezolvate de prea mult timp”, a argumentat liderul ucrainean.

Aceste declarații au reiterat comentariile făcute săptămâna trecută, în care Zelenski i-a acuzat pe „liderii locali” din Odesa că nu au făcut suficient pentru a-i proteja pe locuitori în fața inundațiilor de luna trecută, care au provocat moartea a zece persoane.

Anunțul SBU

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a transmis, într-un comunicat, că are dovezi că Truhanov deține un pașaport rus valabil.

SBU a publicat pe Telegram o fotografie care pare să arate o fotocopie a paginii pașaportului rus pe care figurează numele și fotografia lui Truhanov.

Precizările SBU:

„ Comisia prezidată de președintele Ucrainei pentru probleme de cetățenie a luat decizia de a retrage cetățenia ucraineană primarului orașului Odesa, Ghennadi Truhanov. Această decizie se bazează, în special, pe dovezile furnizate de Serviciul de Securitate și a fost aprobată prin decretul președintelui Ucrainei.

Comisia prezidată de președintele Ucrainei pentru probleme de cetățenie a luat decizia de a retrage cetățenia ucraineană primarului orașului Odesa, Ghennadi Truhanov. Această decizie se bazează, în special, pe dovezile furnizate de Serviciul de Securitate și a fost aprobată prin decretul președintelui Ucrainei. Conform constatărilor SBU, în prezent, actualul primar al orașului Odesa, Ghennadi Truhanov, este cetățean al Federației Ruse și deține un pașaport valabil al țării agresoare. Copii ale documentelor relevante sunt la dispoziția serviciilor speciale ucrainene.

Astfel, conform datelor disponibile, la 15 decembrie 2015, după începerea agresiunii împotriva Ucrainei și ocuparea temporară a peninsulei Crimeea, precum și a unei părți din regiunile Donețk și Luhansk, Ghennadi Leonidovici Truhanov a primit un pașaport străin al țării ocupante. Acesta a fost eliberat pentru o perioadă de 10 ani și este în prezent un document valabil.

În ceea ce privește pașaportul intern al Federației Ruse, conform informațiilor disponibile, în 2017 reprezentanții lui Truhanov au depus o petiție la autoritățile ruse și, ca urmare, un tribunal din regiunea Moscova a revocat valabilitatea pașaportului său intern. Cu toate acestea, în explicații suplimentare, s-a precizat că anularea sau refuzul unei persoane de a primi un astfel de document «nu implică privarea de cetățenia Federației Ruse dobândită de o persoană în mod legal».

Astfel, Ghennadi Truhanov rămâne în continuare cetățean al țării agresoare. De asemenea, el are un cod de identificare care apare în baza de date a «Serviciului Federal Fiscal al Federației Ruse»”.

Sursa foto: ssu.gov.ua

Truhanov anunță că va depune apel

Într-un mesaj video, Truhanov a declarat: „Voi face apel la Curtea Supremă împotriva deciziei de a-mi retrage cetățenia ucraineană. Și, dacă acest lucru nu va fi suficient, voi face apel la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”.

O sursă familiarizată cu această chestiune a declarat că Zelenski a retras cetățenia și altor două persoane. Conform Constituției Ucrainei, președintele are puterea de a revoca cetățenia unor persoane.

Prin înființarea unei administrații militare responsabile de conducerea orașului, Zelenski ar obține un control mai direct asupra acestuia. Președintele alege personal șefii administrațiilor militare.

Forțele ruse nu au reușit să ajungă în Odesa în ofensiva lor rapidă din sudul Ucrainei în februarie 2022, dar orașul portuar a fost bombardat de atunci în atacuri constante cu rachete și drone rusești pe tot parcursul războiului.

Truhanov s-a pronunțat împotriva mișcării ucrainene de „derusificare” care a început în 2014, când Moscova a ocupat și anexat peninsula Crimeea, și care s-a accelerat după debutul invaziei pe scară largă a Rusiei.

Edilul s-a opus demontării statuii din Odesa a Ecaterinei cea Mare a Rusiei, care a fondat portul în 1794, și a unei alte statui, a lui Alexander Pușkin, marele dramaturg rus.

Adoptarea unei astfel de poziții l-a transformat într-o figură controversată. Marți seară, o mulțime de zeci de oameni s-a adunat în Odesa pentru a cere înlocuirea lui.

Oleksii Honcharenko, un deputat din opoziție din Odesa și un critic feroce al lui Zelenski, a declarat că Trukhanov are „multe întrebări” la care trebuie să răspundă, dar a condamnat totuși retragerea cetățeniei acestuia.

„Astăzi îl vor lua pe Truhanov și ne vom bucura cu toții pentru că este rău, dar mâine această mașinărie de represiune va fi dezlănțuită împotriva persoanelor incomode”, a scris Honcharenko, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Retragerea cetățeniei, care era practicată împotriva disidenților în epoca sovietică, a devenit din nou o obișnuință sub conducerea președintelui Volodimir Zelenski și a predecesorului său, Petro Poroșenko.