Zelenski vrea ca negociatorii ucraineni și ruși să se reunească mai devreme. „Ucraina va fi cât se poate de pregătită”

Discuțiile dintre negociatorii ucraineni și cei ruși ar urma să fie reluate duminica viitoare, a precizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, solicitând totodată aliaților să nu slăbească presiunea asupra Moscovei, scrie Reuters.

În discursul video de luni seară, Zelenski a declarat că cele două părți au discutat, în cadrul tratativelor purtate în weekend la Abu Dhabi, despre pași de a pune capăt războiului și modul în care acest proces ar trebui monitorizat.

Liderul de la Kiev a adăugat că ar fi bine dacă aceste discuții ar putea fi reluate chiar mai devreme de ziua de duminică.

„Ucraina va fi cât mai pregătită cu putință în toate aspectele care trebuie discutate și convenite”, a subliniat Zelenski.

Vineri și sâmbătă, negociatori ucraineni și ruși au avut la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, prima lor reuniune trilaterală, cu participarea mediatorilor americani, pentru a discuta cadrul propus de Washington în vederea încheierii războiului care durează de aproape patru ani, dar discuțiile s-au încheiat fără un acord.

Cu toate acestea, atât Moscova, cât și Kievul au transmis că sunt deschise continuării dialogului, iar noi discuții sunt așteptate duminica viitoare, tot la Abu Dhabi, a declarat un oficial american jurnaliștilor imediat după negocierile de la sfârșitul săptămânii.

Zelenski a declarat anterior că cele două zile de întâlniri trilaterale cu Rusia și SUA la Abu Dhabi s-au încheiat cu discuții „constructive” privind „parametrii posibili pentru încheierea războiului”. El a adăugat totodată că reprezentanții militari au identificat problemele care vor fi discutate la o posibilă nouă întâlnire.

Presa ucraineană a scris la rândul său despre progresele mai consistente pe palierul militar, în vreme ce a admis că în privința teritoriilor nu s-au făcut pași.

Ucraina insistă că discuțiile privind teritoriile pot avea loc doar pornind cel puțin de la actuala linie a frontului, în timp ce partea rusă continuă să ceară retragerea trupelor ucrainene inclusiv din zone neocupate ale regiunii Donețk.

Rusia nu renunță la condițiile maximale

Luni, Kremlinul a afirmat că problema teritoriului rămâne fundamentală pentru Rusia în ceea ce privește încheierea unui acord pentru încetarea războiului din Ucraina.

Precizarea sugerează că Moscova nu a renunțat la condițiile maximale impuse pentru încheierea războiului, în ciuda unor semne încurajatoare apărute de la negocieri.

Vladimir Putin a afirmat în repetate rânduri că Rusia va ocupa întreaga regiune Donbas din estul Ucrainei – din care forțele Moscovei controlează în prezent 90% – dacă Kievul nu o cedează în cadrul unui acord de pace.

„Nu este un secret că aceasta este poziția noastră consecventă, poziția președintelui nostru, că problema teritorială, care face parte din formula Anchorage, este de o importanță fundamentală pentru partea rusă”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Reuters.

„Formula Anchorage” se referă la ceea ce Rusia susține că Putin a convenit cu președintele american Donald Trump la summitul din Alaska din august anul trecut, potrivit unei surse apropiate Kremlinului.

Acest presupus acord, potrivit aceleiași surse, prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei controlul asupra întregului Donbas și să înghețe liniile frontului în alte părți din estul și sudul Ucrainei, ca o condiție necesară pentru orice acord de pace viitor.

Kievul a afirmat însă în repetate rânduri că nu va ceda Rusiei teritoriul pe care Moscova nu a reușit să-l cucerească pe câmpul de luptă.