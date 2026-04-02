Zendaya a dezvăluit cum a cucerit-o Tom Holland cu aproape un deceniu în urmă

Zendaya și Tom Holland formează unul dintre cele mai populare cupluri de la Hollywood printre fani, iar actrița și cântăreața americană spune că partenerul ei britanic a cucerit-o încă de la prima lor întâlnire, cu aproape un deceniu în urmă, prin stilul său de a fi, relatează Variety.

„Am știut că el este persoana pentru mine pentru că nu mă simt emoționată în preajma lui”, a povestit Zendaya într-un interviu acordat pentru podcastul „Modern Love” al cotidianului The New York Times. „Mă simt foarte liniștită și calmă, și simt că ‘oh, sunt mai emoționată când sunt departe de tine decât atunci când sunt cu tine’”, a explicat ea.

Zendaya a spus că „l-a întâlnit prima dată” pe Holland la o probă pentru un rol, „așa că eram deja destul de emoționată, dar el m-a făcut să mă simt liniștită… Pur și simplu fiind o persoană amabilă, știți? Făcându-mă să mă simt în largul meu”.

„Adică, e ca atunci când trebuie să faci o probă să vezi dacă te potrivești cu cineva pentru un film mare de genul acela. E ca și cum, vrei foarte mult rolul și toate lucrurile astea. Și da, a fost foarte drăguț atunci”, a relatat actrița în vârstă de 29 de ani.

Iar proba de casting în cauză a fost pentru filmul din 2017 „Spider-Man: Homecoming”, în care Holland, la rândul său în vârstă de 29 de ani acum, a jucat pentru prima dată rolul principal într-o mare producție Marvel, în rolul lui Peter Parker / Spider-Man. Zendaya a debutat în franciză ca MJ.

Cei doi și-au reluat rolurile în „Spider-Man: Far From Home” (2019) și „Spider-Man: No Way Home” (2021). Toate 3 au fost succese majore la box office, iar ultimul dintre ele a devenit în 2021 primul film care a trecut pragul de încasări de un miliard de dolari după ce pandemia de COVID-19 a dus la închideri repetate ale sălilor de cinema.

„Simt că sunt subiectivă, pentru că am avut șansa să cresc alături de persoana pe care o iubesc și să o cunosc de când eram propriu-zis adolescenți și până acum”, a spus Zendaya în noul interviu despre faptul că lucrează și îl cunoaște pe Holland de aproape un deceniu.

„Așa că e normal să ne schimbăm și să evoluăm, viața e cum e, dar simt în continuare că există o legătură sau o conexiune care te face să simți că cunoști pe cineva, cel puțin suficient cât să te simți în siguranță alături de el”, a mai spus ea.

Cei doi vor putea fi văzuți din nou împreună pe marele ecran chiar vara aceasta, în filmele „Spider-Man: Brand New Day” și în „The Odyssey”, epopeea lui Christopher Nolan bazată pe poemul clasic al lui Homer. Noul film „Spiderman” va avea premiera în cinematografe pe 31 iulie, în timp ce „Odiseea” va putea fi văzut în sălile de cinema din 17 iulie, potrivit Cinemagia.ro.

Ambele sunt considerate printre cele mai așteptate filme ale acestui an.