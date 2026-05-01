Zi decisivă în criza Iran-SUA: Trump așteaptă noua ofertă de pace a Teheranului, dar conținutul ei rămâne secret

Mediatorii pakistanezi așteaptă vineri o nouă propunere de pace din partea Teheranului, după ce Donald Trump a respins oferta precedentă, potrivit unor surse familiare cu stadiul discuțiilor, citate de CNN.

Trump a declarat că nimeni nu cunoaște stadiul discuțiilor în afară de el și de câțiva apropiați. Astfel, detaliile noii oferte de pace sunt ținute la secret și nu se știe exact ce conține documentul, chiar dacă președintele sugerează că negocierile avansează în ciuda impasului public.

Președintele SUA a afirmat miercuri că negocierile se desfășoară „telefonic” și că răspunsul său la orice propunere din partea Iranului va depinde de cât de departe va merge acesta în limitarea programului său nuclear.

Propunerea Iranului, respinsă anterior, prevedea deschiderea Strâmtorii Ormuz mai întâi și abordarea problemelor nucleare ulterior. Teheranul dorea ca americanii să ridice blocada navală înainte de a face orice concesie legată de uraniul îmbogățit.

Trump și bătălia cu Congresul

În timp ce criza din Orientul Mijlociu continuă, Donald Trump vrea să păstreze controlul total asupra deciziilor de război, notează CNN.

Președintele a criticat dur Congresul pentru că a încercat să-i limiteze puterea de a ataca fără aprobare, însă Senatul a respins joi această inițiativă. În prezent, politicienii americani rămân împărțiți cu privire la legea care îi lasă președintelui doar 60 de zile la dispoziție pentru a folosi forța militară fără un vot oficial.

Tot joi, oficialii de la Pentagon au programat o întâlnire cu Trump pentru a-i prezenta opțiunile militare actualizate pentru Iran. Deși președintele este informat des despre planurile de bombardament, sursele spun că el încă ezită să înceapă o campanie aeriană, preferând să folosească aceste amenințări pentru a forța Teheranul să accepte un acord.

În același timp, SUA fac presiuni asupra altor țări să formeze o coaliție care să protejeze transportul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. În replică, președintele iranian Masoud Pezeshkian a acuzat din nou că blocada americană asupra porturilor sale este deja o acțiune militară continuă împotriva țării sale.

Scandalul cu liderii din Europa

Trump este nemulțumit că liderii europeni nu îl susțin în conflictul cu Iranul, așa că a anunțat că ar putea retrage o parte din soldații americani aflați în Spania și Italia.

Liderul de la Casa Albă analizează acum prezența armatei SUA în Europa, pe fondul acestor neînțelegeri legate de război. Joi, chiar din Biroul Oval, el l-a criticat din nou pe cancelarul german Friedrich Merz, subliniind că nu sunt deloc de acord cu privire la strategia față de Teheran.

