Zi decisivă pentru grupul anti-Bolojan din PNL. Instanța, așteptată să anunțe o decizie importantă

Tribunalul București este așteptat să se pronunțe astăzi dacă va suspenda sau nu hotărârea prin care a fost convocat Congresul extraordinar al PNL. Tot astăzi, Tribunalul București va judeca și o a doua cerere a taberei anti-Bolojan: cea prin care se cere suspendarea hotărârilor adoptate la Congresul din 21 iunie. În paralel, cei 18 liberali, principalii contestatari ai lui Ilie Bolojan, au mai deschis, la aceeași instanță, alte două procese prin care cer anularea hotărârilor criticate.

Tabăra anti-Bolojan din PNL încearcă să obțină suspendarea hotărârilor care au dus la convocarea Congresului Extraordinar al partidului, respectiv a deciziilor adoptate la congres, prin două ordonanțe președințiale depuse la Tribunalul București.

Ordonanța președințială este instrumentul juridic care permite judecarea unei cauze în regim de urgență, cu adoptarea unor măsuri provizorii până la pronunțarea unei sentințe definitive pe fondul cauzei.

Acțiunea a fost deschisă în instanță de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan: Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisiei, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Ioan Bogdan, Ion Iordache, Ciprian Pandea, George Scarlat, Dragoș Soare, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Aneta Matei.

Prima ordonanță cerută cei 18 contestatari a fost judecată marți de Tribunalul București. PNL a fost reprezentat la proces de Valeriu Stoica, fost președinte al PNL și ministru al Justiției.

Profesor universitar la Facultatea de Drept a Universității București, Stoica a invocat la proces că instanțele nu au nicio competență să judece decizii politice, litigiul fiind legat de o dezbatere politică internă, de strategia politică a partidului, potrivit G4Media. În plus, a subliniat Valeriu Stoica, o eventuală ordonanța președințială în cazul de față ar cenzura decizii politice, fapt ce ar crea un precedent extrem de periculos pentru România.

Tribunalul a amânat pentru astăzi luarea unei decizii.

Un alt complet de judecată de la Tribunalul București va judeca astăzi cea de-a doua cerere privind emiterea unei ordonanțe președințiale. De această dată, cei 18 contestatari cer instanței suspendarea efectelor hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar din 21 iunie.

Procese în așteptare la Tribunalul Ilfov

Anterior acțiunilor deschise la Tribunalul București, tabăra anti-Bolojan din PNL a deschis alte patru procese la Tribunalul Ilfov: două ordonanțe președințiale prin care contestării au încercat blocarea organizării Congresului PNL, respectiv votarea Guvernului Veștea și două procese prin care aceștia cer daune morale.

Prima ordonanță președințială, care viza suspendarea deciziilor adoptate de Biroul Permanent al PNL, s-a judecat în timp record, în 18 iunie. La doar o oră și jumătate de la înregistrarea solicitării, Tribunalul Ilfov a judecat și admis solicitarea contestatarilor liberali.

Decizia Tribunalului Ilfov nu a fost motivată până în prezent.

Cea de-a doua ordonanță, prin care tabăra anti-Bolojan a cerut suspendarea deciziei privind convocarea Congresului PNL, înregistrată pe 26 iunie la Tribunalul Ilfov, nu a mai avut parte de o judecare rapidă. Dosarul a primit termen de judecată pentru 3 iulie.

Procesele pe fond intentate de contestatarii PNL conducerii partidului nu au primit termene de judecată nici la Tribunalul București, nici la Ilfov.