Zi liberă vineri, 5 iunie 2026, pentru elevi și profesori. Ce unități de învățământ se închid

Elevii și profesorii au zi liberă vineri, 5 iunie 2026, de Ziua Învățătorului, toate școlile și grădinițele de stat fiind închise. Aceasta este a doua minivacanță din această săptămână, după cea de 1 Iunie.

Liberul de vineri este acordat conform contractului colectiv de muncă la nivelul învățământului, potrivit edupedu.ro.

Ziua Învăţătorului este sărbătorită, în fiecare an, pe 5 iunie. Această zi a fost instituită prin Legea nr. 289/2007 şi reprezintă data naşterii lui Gheorghe Lazăr, întemeietorul învăţământului românesc modern.

Conform calendarului oficial, primii care termină anul școlar sunt elevii de clasa a XII-a. Aceștia trebuiau să încheie școala pe 5 iunie, însă, fiind zi liberă, ultima lor zi de cursuri este joi, 4 iunie.

Elevii de clasa a VIII-a termină cursurile pe 12 iunie. Pentru restul elevilor, modulul 5 durează până vineri, 19 iunie 2026. Vacanța de vară 2026 începe sâmbătă, 20 iunie 2026, și se încheie duminică, 6 septembrie 2026.

În premieră la nivel național, elevii și profesorii au avut zi liberă pe 5 iunie 2024. Măsura a fost stabilită prin contractul colectiv de muncă la nivel de sector – Învățământ, intrat în vigoare pe 6 iulie 2023, prin care s-a încheiat greva generală din educație.

Până în anul 2024, pe 5 iunie nu se țineau ore, dar în școli se desfășurau activități specifice, altele decât cele de predare.

Contactat de Edupedu.ro, liderul sindical Marius Nistor, de la Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat că instituirea zilei de 5 iunie ca zi liberă „este singura modalitate pentru a marca această zi”.

Calendar Evaluare Națională 2026

Elevii de clasa a VIII-a vor susține examenul de Evaluare Națională 2026 după următorul calendar:

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

– Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

Calendar Competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Calendar probe scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

– Limba și literatura română; 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

– Proba obligatorie a profilului; 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

– Proba la alegere a profilului și specializării, 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.

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