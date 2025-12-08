Zi liberă pentru părinți la începutul anului școlar – propunere adoptată tacit de Senat

Senatul a adoptat tacit, luni, o propunere legislativă care stabilește că „se acordă o zi liberă pentru părinți” la deschiderea anului școlar din învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Termenul pentru dezbatere și vot s-a împlinit la 3 decembrie, iar proiectul este considerat adoptat tacit de Senat și va merge la Camera Deputaților, for decizional în acest caz, potrivit Agerpres.

Propunerea legislativă a fost inițiată de senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană și prevede că „se acordă zi liberă pentru părinți, așa cum sunt ei definiți în Noul Cod Civil, în prima zi de începere a anului școlar, pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial”.

„Un eveniment important pentru toată familia”

În expunerea de motive, inițiatorul spune că „prima zi de școală este un eveniment important pentru toată familia”.

„Cu toate că aduce multe sentimente, trebuie să ne amintim că fiecare copil este diferit și poate simți această zi în felul său. Este crucial ca părinții să fie prezenți pentru copilul lor și să îi ofere sprijinul de care are nevoie, ajutându-l astfel să se adapteze mai ușor noului mediu, fie că vorbim de grădiniță sau de școală”, a adăugat inițiatorul.

El a spus că „începutul anului școlar coincide cu o zi lucrătoare”, iar părinții trebuie „să își ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă” pentru a putea fi prezenți la festivitate.

„Nu puține au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancționat o eventuală întârziere a angajatului”, se mai arată în expunerea de motive.