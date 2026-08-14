Zi tensionată în Europa. Drona din Tulcea s-a prăbușit la câteva ore după ce altă dronă a fost doborâtă de avioanele NATO în Letonia

Incidentul „nu a provocat victime”, deoarece resturile dronei au căzut într-o „zonă împădurită”, au declarat autoritățile, citate de AFP.

Avioanele din cadrul misiunii NATO de poliție aeriană în regiunea baltică au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei în cursul nopții, au anunțat forțele armate ale țării vineri, pe X.

Drona a fost doborâtă în apropierea satului Rugāji, din nord-estul Letoniei, aproape de granița cu Rusia, după mobilizarea avioanelor italiene Eurofighter staționate în Lituania și avioanele turcești F-16 staționate în Estonia.

Aparatul aerian fără pilot a apărut în spațiul aerian leton „ca urmare a războiului electromagnetic rus”, au declarat Forțele Armate Naționale Letone într-un comunicat de presă.

Vineri dimineață, peste 50 de drone ucrainene au atacat ținte din regiunile vestice ale Rusiei, inclusiv Leningrad și Tver, unde au lovit Ust-Luga – al doilea cel mai mare port din Rusia – și un depozit aparținând gigantului comerțului electronic Wildberries.

Avertismentul autorităților letone

Armata letonă a avertizat că incidente similare s-ar putea repeta în viitor.

„Atât timp cât agresiunea rusă în Ucraina continuă, este posibilă repetarea unor astfel de cazuri în care o aeronavă fără pilot străină pătrunde sau se apropie de spațiul aerian leton”, se arată în comunicat.

O alertă de raid aerian a fost declarată în patru localități din estul Letoniei în jurul orei 4 dimineața, ora locală. Armata a îndemnat populația să rămână în interiorul locuințelor și să se țină la distanță de pereții exteriori.

După doborârea dronei, Sandra Kapteine, șefa administrației satului Rugāji, a declarat pentru Agenția de Informații din Letonia că incidentul „nu a provocat victime”, deoarece resturile dronei au căzut într-o „zonă împădurită”.

Restricții în Finlanda

Finlanda, țara vecină de la Marea Baltică, a impus tot vineri restricții temporare aviației și transportului maritim în partea estică a Golfului Finlandei, au anunțat forțele sale de apărare pe X.

Acestea au descris această măsură ca fiind una preventivă, menită să asigure siguranța civililor și capacitățile operaționale ale autorităților de a contracara eventualele drone.

Câteva ore mai târziu, guvernatorul regiunii Leningrad din nord-vestul Rusiei a declarat că apărarea antiaeriană a doborât 54 de drone ucrainene.

„În urma atacului, a izbucnit un incendiu în portul Ust-Luga de la Marea Baltică”, a declarat guvernatorul regional Aleksandr Drozdenko pe Telegram.

Dronă prăbușită în Tulcea

Evenimentele din zona Mării Baltice au avut loc cu câteva ore înainte de incidentul din România.

Ministerul Apărării Naționale anunță că o dronă s-a prăbușit vineri după-amiază în zona localităţii Luncaviţa din judeţul Tulcea. Potrivit ISU Tulcea, a avut loc o explozie urmată de un incendiu.

Cu o zi în urmă, radarele Armatei au detectat ţinte aeriene în apropierea României, iar două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol. În zona de nord a judeţului Tulcea a fost emis un mesaj RO-Alert. Cinci drone au fost urmărite, iar una a pătruns pentru scurt timp pe teritoriul naţional.