„Zidul dronelor”, pregătit de UE la frontiera estică a Uniunii. „Să umplem această lacună foarte periculoasă”

Comisarul european pentru apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, a anunţat joi că intenţionează să discute săptămâna viitoare cu miniştrii apărării din Uniunea Europeană cu privire crearea unui „zid al dronelor” de-a lungul frontierei estice a UE, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Kubilius a declarat că unele ţări membre ale UE discutaseră deja despre ideea unei linii de apărare contra dronelor încă dinaintea intruziunii dronelor ruse în spaţiul aerian al Poloniei, săptămâna trecută. În prezent, executivul UE doreşte să pună această idee în practică mai rapid.

„Vrem cu adevărat să avansăm pregătirile foarte, foarte intense pentru a începe să umplem această lacună, care este foarte periculoasă pentru noi”, a spus reprezentantul Comisiei.

El a menţionat că va avea o videoconferinţă cu miniştrii apărării de pe flancul estic al UE şi cu un reprezentant al Ucrainei.

„Am revenit de la Kiev în urmă cu două zile şi am discutat atât cu guvernul, cât şi cu reprezentanţii industriei” apărării, a spus fostul premier lituanian, desemnat anul trecut în postul, nou înfiinţat, de comisar european pentru apărare şi spaţiu.

Kubilius a afirmat că, în urma discuţiilor preliminare, are în vedere ca proiectul să fie un mix de senzori şi diferite arme şi sisteme care ar urma să neutralizeze dronele venite din afara UE.

El a precizat că este prematur să estimeze costul unui asemenea sistem sau durata punerii lui în practică, deşi unii analişti sunt de părere că aceasta ar putea fi de cel mult 12 luni.

Pe 10 septembrie, Polonia şi-a mobilizat propriile sisteme de apărare aeriană şi cele ale NATO pentru a doborî aproximativ 20 de drone în spaţiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei.