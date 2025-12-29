Zile libere 2026. Când pică sărbătorile legale anul viitor
Anul 2026 aduce 17 zile libere legale pentru angajații români. Dintre acestea, 12 pică în cursul săptămânii, ceea ce oferă oportunități în planificarea mai ușoară a concediului.
Ianuarie 2026 este luna cu cele mai multe zile libere, însumând cinci în total. Doar una din zilele libere va pica în weekend, respectiv 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române.
Lista completă a zilelor libere legale în 2026
Zilele libere legale în 2026 sunt:
- 1 ianuarie (joi) – Anul Nou
- 2 ianuarie (vineri) – a doua zi după Anul Nou
- 6 ianuarie (marți) – Boboteaza
- 7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul
- 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române
- 10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare
- 12 aprilie (duminică) – Paștele
- 13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște
- 1 mai (vineri) – Ziua Muncii
- 31 mai (duminică) – Rusaliile
- 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii
- 1 iunie (luni) – Ziua Copilului
- 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului
- 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei
- 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României
- 25 decembrie (vineri) – Crăciunul
- 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun
