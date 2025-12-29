Zile libere 2026. Când pică sărbătorile legale anul viitor

Anul 2026 aduce 17 zile libere legale pentru angajații români. Dintre acestea, 12 pică în cursul săptămânii, ceea ce oferă oportunități în planificarea mai ușoară a concediului.

Ianuarie 2026 este luna cu cele mai multe zile libere, însumând cinci în total. Doar una din zilele libere va pica în weekend, respectiv 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române.

Lista completă a zilelor libere legale în 2026

Zilele libere legale în 2026 sunt: