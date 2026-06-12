„Ziua adevărului”. Filmul cu care Steven Spielberg s-a întors la genul care l-a consacrat e acum în cinematografe

„Ziua adevărului” (Disclosure Day), noul film al lui Steven Spielberg, a sosit vineri, 12 iunie, în sălile de cinema din România și promite să ofere „mai mult adevăr decât ficțiune”, conform criticilor internaționali.

Spielberg are o tradiție în filme despre extratereștrii.

Aceasta este pelicula venită după 4 ani, în care regizorul american n-a mai făcut nico poveste pentru publicul său.

„Tot ce aveți nevoie pentru a ajunge de la început până la sfârșitul filmului este o centură de siguranță”, a spus Spielberg.

Pentru că tema îți stârnește, cu adevărat, frisoane.

Cu aproape 50 de ani în urmă, filmul „Întâlnire de gradul trei” al lui Spielberg a preluat clișeul invadatorilor ostili din spațiu și, în acord cu spiritualismul „New Age” al anilor ’70, l-a transformat într-o viziune a unor călători cosmici binevoitori care sosesc în sfere strălucitoare de sunet și lumină, scrie ABC News.

În „E.T. Extraterestrul” din 1982 – care rămâne unul dintre filmele cu cele mai mari încasări din toate timpurile, dacă se ține cont de inflație – regizorul ne-a oferit un extraterestru blând și binevoitor, într-un lungmetraj care a devenit un fenomen cultural de proporții.

„Întâlnire de gradul trei” i-a adus chiar prima sa nominalizare la Premiul Oscar, iar „E.T. Extraterestrul” încă una, cinci ani mai târziu. Au urmat alte filme S.F. de apreciate precum cele din „Jurassic Park”, „Războiul lumilor”, „Raport special”, „Inteligența artificială” sau „Ready Player One: Să înceapă jocul”.

„Ziua adevărului” e primul film al lui Steven Spielberg după o pauză de 4 ani

Pentru Spielberg, acum în vârstă de 79 de ani, „Ziua adevărului” marchează primul său film după „The Fabelmans”, lungmetrajul său semi-biografic apărut în sălile de cinema în 2022.

Vorbind la CinemaCon în Las Vegas mai devreme în cursul acestui an, regizorul veteran a dezvăluit că a decis să se întoarcă la subiectul extratereștrilor după ce a citit un articol publicat în 2017 de The New York Times despre piloții militari americani care au raportat că au văzut obiecte zburătoare misterioase.

„Cred cu adevărat că acest film va răspunde la întrebări. Și acest film vă va face, de asemenea, să puneți o mulțime de întrebări”, a spus Spielberg despre „Ziua adevărului”.

„Tot ce aveți nevoie pentru a ajunge de la început până la sfârșitul filmului este o centură de siguranță”, a glumit el, fără a oferi detalii despre intrigă la momentul respectiv.

Nume cunoscute în noul film S.F. al regizorului american

De altfel, campania de marketing pentru noul film marca Steven Spielberg a migrat în jurul faptului că mai multe detalii vor fi „dezvăluite” în ziua premierei în cinematografe, o referință la titlul lungmetrajului.

Ce nu a fost ținut secret e că „Ziua adevărului” este un film cu OZN-uri bazat pe o idee originală a lui Spielberg. Distribuția a fost anunțată și ea: Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Colman Domingo și Eve Hewson, printre alții.

Între timp, s-a aflat că Blunt interpretează o prezentatoare meteo din Kansas City care este brusc copleșită de o forță extraterestră misterioasă în timp ce prezintă prognoza în direct la televizor.

O’Connor, în schimb, interpretează rolul unui adept al teoriilor despre viața extraterestră, care este hotărât să dezvăluie întregii lumi adevărul despre existența vieții dincolo de Pământ.

Studioul Universal a dezvăluit indicii mai clare despre poveste abia în trailer-ul final pentru „Ziua adevărului”, publicat la sfârșitul lunii mai:

„Cel mai bun film al lui Steven Spielberg din ultimii 20 de ani” sau nu?

Primele reacții la noul film, publicate pe rețelele de socializare la finele lunii trecute de jurnaliștii care au avut ocazia să îl vadă în SUA în avanpremieră pentru presă, au fost de uimire. De exemplu, Germain Lussier, reporter veteran pe zona de divertisment la site-ul Gizmodo, a scris pe platforma „X”:

„Mi-a plăcut enorm «Ziua adevărului». Este un montagnes russes dens, care combină un film de urmărire, o poveste de dragoste și un mister, toate învăluite într-un sentiment de uimire specific S.F.-ului. Este cel mai bun film al lui Spielberg din ultimii 20 de ani, plin de toată magia care face filmele sale atât de speciale, plus un personaj/o interpretare memorabilă din partea lui Emily Blunt”.

Alți jurnaliști cunoscuți din zona cinemaului au fost la fel de impresionați. Însă unii critici de film, care și-au publicat ceva mai târziu cronicile, au fost mai rezervați.

Steven Spielberg la avanpremiera din SUA a filmului „Ziua adevărului”, FOTO: Jennifer Graylock / Avalon / Profimedia

Una dintre cele mai dure recenzii vine de la BBC, care afirmă prin vocea criticului Nicholas Barber că „Ziua adevărului” ar putea fi cel mai dezamăgitor film al anului.

„Când a fost lansat trailerul tulburător pentru ‘Ziua adevărului’, pe genericul căruia apărea mențiunea ‘Poveste de Steven Spielberg’, sugerând cât de apropiat era este acest scenariu de inima sa, mulți dintre noi am sperat că regizorul în vârstă de 79 de ani va oferi o capodoperă care să-i încununeze cariera: reflecția sa profundă și definitivă asupra unei întrebări pe care a analizat-o și cercetat-o în cea mai mare parte a vieții sale”, notează recenzia care acordă filmului 2 stele din 5.

„Și ce a oferit în schimb? Un thriller fragil și demodat, bazat pe urmăriri cu mașini, care nu spune nimic despre extratereștri ce să nu fi fost auzit deja”, consideră Barber.

„Un film extrem de distractiv și de primă clasă”

Peter Bradshaw, veteranul de la The Guardian care a criticat dur filmul „Fjord” care i-a adus lui Cristian Mungiu al doilea Palme d’Or din carieră, are o cu totul altă părere de data aceasta.

„’Ziua adevărului’ nu este în niciun moment altceva decât un film extrem de distractiv și de primă clasă; ceva suficient de rar în cinema sau oriunde altundeva, care înaintează în ritm alert prin scene spectaculoase de mare amploare, urmăriri palpitante, replici amuzante și o interpretare remarcabilă a lui Blunt, poate cea mai bună din cariera sa, aceasta părând să se transforme treptat într-o versiune feminină a lui Tom Hanks”, scrie Bradshaw în recenzia sa în care acordă 4 stele din 5 lungmetrajului.

„Totuși, trebuie să spun că aici răsună un ecou vechi din perioada de început a carierei lui Spielberg: rechinul sau extraterestrul este cel mai înfricoșător – și, de fapt, există în forma sa cea mai deplină – atunci când nu este văzut”, mai notează acesta.

Per total, „Ziua adevărului” are o rată a aprobării destul de solidă, de 82% din partea criticilor de film pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Dar pe Metacritic, care realizează o medie ponderată, filmul are un scor de 74 / 100, ceea ce sugerează că criticii nu îl văd ca pe o capodoperă a cinematografiei.

Însă e mereu posibil ca publicul să fie de altă părere. Recenzia publicată de criticul Patrick Cremona de la Radio Times amintește chiar de acest lucru:

„’Ziua adevărului’ este un film imperfect, dar și unul care nu duce lipsă de momente grozave și poartă amprenta inconfundabilă a marelui Steven Spielberg. Iar dacă asta nu face dintr-un blockbuster de vară un film care merită văzut, atunci, sincer, ce ar putea-o face?”.