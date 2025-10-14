Ziua de muncă de 13 ore. O propunere legislativă controversată paralizează din nou Grecia

Protest în Atena împotriva zilei de lucru de 13 ore, la 1 octombrie 2025. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

O grevă națională de 24 de ore va paraliza Grecia marți, în timp ce angajații din sectorul public și privat protestează împotriva unei controversate legi care, dacă va fi adoptat, ar permite zile de muncă de 13 ore, relatează The Greek Reporter.

Aceasta este a doua grevă la nivel național în tot atâtea săptămâni, în timp ce sindicatele își intensifică lupta împotriva proiectului de lege, despre care susțin că ar aboli ziua de muncă de opt ore, ar distruge echilibrul dintre viața profesională și cea personală și ar instituționaliza „hiperexploatarea”.

Navele grecești au rămas în port, iar serviciile feroviare au fost întrerupte, după ce marți angajații din transporturi au încetat lucrul în semn de protest împotriva reformelor muncii, care includ prelungirea programului de lucru în sectorul privat, transmite și Reuters.

Greva, organizată de cele mai mari sindicate din sectorul public și privat din Grecia, este programată să coincidă cu o dezbatere din parlamentul elen și un vot din această săptămână privind proiectul de lege al guvernului referitor la reformele din domeniul muncii.

Lucrătorii aflați în grevă, printre care se numără medici din spitale și jurnaliști din mass-media publice, sunt așteptați să mărșăluiască alături de alți protestatari către parlament la prânz, în jurul orei locale 12.

Ce prevede proiectul de lege contestat de sindicate

Proiectul de lege permite angajatorilor să prelungească programul de lucru, le oferă mai multă flexibilitate în ceea ce privește angajările pe termen scurt și modifică regulile privind concediul anual în sectorul privat.

Modificarea, care acum este aplicabilă persoanelor care au două locuri de muncă, s-ar extinde și la angajații cu un singur loc de muncă.

Guvernul de la Atena susține că proiectul de lege va crea o piață a muncii mai eficientă și mai flexibilă și că protejează angajații împotriva concedierii în cazul în care refuză să lucreze ore suplimentare.

Sindicatele, de de altă parte, susțin însă că proiectul de lege lezează drepturile angajaților, elimină ziua de lucru de opt ore și îi privează de puterea de negociere într-o țară în care lefurile medii sunt încă scăzute în comparație cu alte țări din Uniunea Europeană, în ciuda creșterilor salariale și a scăderii șomajului după criza financiară a anilor 2010.

Puterea de cumpărare a grecilor este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, arată datele Eurostat.

„În loc să stimuleze veniturile lucrătorilor și să consolideze serviciile publice, guvernul alege să legifereze munca pentru mai mulți angajatori și ore de lucru epuizante”, au afirmat principalele sindicate din sectorul public și privat din Grecia, ADEDY și GSEE.

Grevă națională și la începutul lunii octombrie

La începutul lunii octombrie, mii de muncitori greci au provocat perturbări pe scară largă în timpul unei greve generale de 24 de ore, protestând împotriva planurilor guvernului conservator de a introduce ziua de lucru de 13 ore, conform France 24.

Greva a perturbat transportul în capitala Atena și în al doilea oraș ca mărime, Salonic, trenurile și serviciile de feribot, în timp ce profesorii, personalul spitalelor și funcționarii publici au luat parte la protest.

Greva generală a paralizat atunci Grecia, în contextul în care sindicatele au intensificat acțiunile de protest împotriva proiectului care introduce ziua de lucru de 13 ore într-o țară care deja are unele dintre cele mai lungi programe de lucru din Europa, notează The Guardian.

Modificarea legislativă este așteptată să fie adoptată de parlamentul grec, iar schimbarea ar prelungi programul de lucru al angajaților cu până la cinci ore.

Criticii proiectului de lege spun că programul mai lung cauzează epuizarea angajaților și favorizează accidentele de muncă. Pame, un sindicat afiliat partidului comunist, a comparat noua măsură cu „sclavia modernă”.

Experții pun la îndoială prelungirii orelor de lucru, în condițiile în care studiile arată că astfel de politici sunt în detrimentul productivității și al calității serviciilor și bunurilor.

De ce promovează guvernul elen acest model

Potrivit Eurostat, grecii lucrează în medie 39,8 ore pe săptămână, comparativ cu media UE de 35,8 ore.

Guvernul afirmă că reforma se va aplica doar pentru maximum 37 de zile pe an, va oferi angajaților șansa de a obține 40% din plata orelor suplimentare și că vine în urma cererilor angajatorilor și lucrătorilor pentru o piață a muncii mai flexibilă, scrie Reuters.

Ministrul grec al Muncii, Niki Kerameus, promovează acest model model de program de lucru cu o zi de 13 ore, subliniind că poate fi o opțiune pentru angajat, nu o obligație, conform Paper Shift.

Anul trecut, guvernul de la Atena a provocat un val de indignare similar prin introducerea unei săptămâni de lucru de șase zile, un sistem voluntar pentru firmele private din turism și altor sectoare care oferă servicii non-stop, mai notează The Guardian.