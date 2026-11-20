Pentru gigantul din domeniul inteligenței artificiale Anthropic, care a ajuns la 5.300 de angajați în mai puțin de șase ani, joi a fost ziua plății. Aproape toți angajații săi au devenit milionari în dolari, după listarea de tip „blockbuster” la bursa americană, scrie CNN.

Startup-urile din Silicon Valley își plătesc în mod regulat angajații cu acțiuni, ceea ce ajută astfel companiile tinere să-și mențină costurile la un nivel scăzut și, în același timp, să-și motiveze personalul să muncească din greu în perspectiva unei zile în care vor încasa sume mari, atunci când compania va debuta pe bursă sau va fi achiziționată.

Potrivit Hill.com, o platformă pentru cumpărarea și vânzarea de acțiuni în companii private înainte de listarea la bursă (pre-IPO), majoritatea „Ants”, așa cum sunt cunoscuți angajații Anthropic în interiorul companiei, sunt acum milionari – unii chiar înzecit.

Acestă platformă de intermediere pentru cumpărarea și vânzarea de acțiuni a detaliat, pentru CNN:

Aproximativ 5.100 de angajați dețin participații în valoare de peste 1 milion de dolari;

Până la 2.800 de angajați au participații în valoare de peste 10 milioane de dolari;

Până la 600 de angajați au participații în valoare de peste 100 de milioane de dolari;

Între timp, cei șapte cofondatori ai companiei – toți cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani – dețin participații estimate la 18 miliarde de dolari fiecare.

Cele mai noi informații

Debutul „blockbuster” al Anthropic: Acțiunile companiei care a creat Claude au început să fie tranzacționate joi pe piața publică și au închis la 97,17 dolari – o creștere de 17% față de prețul plătit de investitori la oferta publică inițială (IPO).

Acțiunile companiei care a creat Claude au început să fie tranzacționate joi pe piața publică și au închis la 97,17 dolari – o creștere de 17% față de prețul plătit de investitori la oferta publică inițială (IPO). De la startup la companie evaluată la trilioane: Fondată cu doar șase ani în urmă, Anthropic a atins o valoare de 2 trilioane de dolari la debutul său bursier, ceea ce subliniază entuziasmul copleșitor al investitorilor pentru AI. Valoarea de piață a companiei era de 1,76 trilioane de dolari la prețul de închidere al acțiunilor.

Fondată cu doar șase ani în urmă, Anthropic a atins o valoare de 2 trilioane de dolari la debutul său bursier, ceea ce subliniază entuziasmul copleșitor al investitorilor pentru AI. Valoarea de piață a companiei era de 1,76 trilioane de dolari la prețul de închidere al acțiunilor. Fondatorii au prezentat miza: Vorbind joi la Nasdaq, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, și președinta Daniela Amodei au subliniat potențialul AI în domenii precum medicina și educația, abordând în același timp riscurile tehnologiei și importanța luării „deciziilor corecte în materie de siguranță”.

Vorbind joi la Nasdaq, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, și președinta Daniela Amodei au subliniat potențialul AI în domenii precum medicina și educația, abordând în același timp riscurile tehnologiei și importanța luării „deciziilor corecte în materie de siguranță”. O misiune mai amplă: Cei șapte cofondatori ai Anthropic au acum o avere de zeci de miliarde de dolari fiecare. Toți șapte s-au angajat să aloce 80% din participația lor la Anthropic unor cauze filantropice.

Anthropic a depășit o valoare de piață de 2 trilioane de dolari la debutul pe bursă

Compania Anthropic a atins, joi, o valoare de piață de aproximativ 2 trilioane de dolari la debutul său pe Nasdaq, depășind ușor listarea din iunie a companiei SpaceX și punând capăt unei perioade turbulente pentru sectorul inteligenței artificiale, care a pus la încercare interesul Wall Street-ului pentru această tehnologie, notează Reuters.

Acțiunile primei companii din lume specializată în inteligență artificială (AI) din categoria „frontier”, cotată la bursă, au deschis la 111,50 dolari, tranzacționându-se cu 34% mai mult decât prețul de listare inițial de 83 de dolari.

Acțiunile (simbol bursier: ANT) și-au redus apoi câștigurile și au fluctuat în jurul valorii de 90 de dolari pe parcursul majorității zilei de tranzacționare.

Ele au închis la 97,17 dolari, încununând debutul pe bursă după ce compania a realizat cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie.

Valoarea de piață estimată a Anthropic este de 1,76 trilioane de dolari la prețul de închidere de joi.

Euforia de pe piața AI s-a temperat oarecum în ultimele săptămâni, demisia de săptămâna trecută a lui Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, stârnind îngrijorare. Tehnologia a stimulat creșterea economică, dar a generat neliniște cu privire la creșterea datoriilor și la avertismentele apocaliptice. Este posibil ca mișcarea împotriva centrelor de date să fi contribuit la victoria zdrobitoare a democraților la alegerile intermediare din SUA.

„Lansarea «blockbuster» a Anthropic reprezintă un pas crucial în liniștirea pieței cu privire la potențialul AI, dar este de fapt doar începutul”, a declarat Bob O’Donnell, analist-șef la TECHnalysis Research. „Trebuie să vedem încă ce se va întâmpla cu OpenAI, cum evoluează situația Nvidia, cum se conturează climatul politic pentru centrele de date și care se va dovedi a fi performanța istorică a Anthropic înainte de a avea o senzație reală de stabilitate. ”

Compania cu 6 ani vechime s-a poziționat ca gardian al siguranței în domeniul AI, convingând în același timp investitorii că poate fi profitabilă în ciuda costurilor enorme de calcul. Condusă de Dario Amodei, un fost angajat al OpenAI, Anthropic a semnalat, de asemenea, că ar putea apela la piețele de împrumut.

„Sperăm ca, la un moment dat în viitor, să atingem un rating de investiții, iar datoria este un instrument de care dispunem și pe care am dori să-l utilizăm la un moment dat în viitor”, a declarat joi CEO-ul Amodei, într-un interviu acordat CNBC.

Pierderea netă a Anthropic s-a redus în al treilea trimestru, pe fondul unei creșteri a veniturilor cu 47% față de trimestrul anterior, chiar dacă ritmul de creștere a încetinit brusc față de trimestrul precedent. Compania are angajamente în domeniul calculului de aproape 900 de miliarde de dolari cu parteneri precum Amazon și Google , parte a Alphabet.

„Ziua de plată” pentru angajați

Fiind prima companie de pionierat în domeniul AI care se listează la bursă, Anthropic este pe cale să devină un punct de referință al sectorului. Compania a vândut 980 de milioane de acțiuni la 83 de dolari fiecare, stabilind prețul ofertei publice inițiale (IPO) peste intervalul inițial de 70–78 de dolari stabilit la lansarea turneului de promovare.

Veniturile din IPO ar putea urca până la 93,5 miliarde de dolari dacă cei care au subscris își exercită integral opțiunea de a achiziționa acțiuni suplimentare. În prezent, cifra se ridică la peste 107 miliarde de dolari, incluzând cele 26 de miliarde de dolari suplimentare strânse printr-un plasament privat. AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia și TSMC au fost investitorii în cadrul plasamentului privat.

„O parte din cerere ar putea reflecta pur și simplu faptul că investitorii nu doresc să rateze ocazia rară de a obține expunere la o companie lider în domeniul AI, chiar dacă profitabilitatea sa pe termen lung rămâne incertă”, a declarat Lukas Muehlbauer, asociat la IPOX.

Firma Intropic, cu sediul în Londra, specializată în analiza reechilibrării indicilor, estimează că cererea pasivă din partea fondurilor care urmăresc indicii va reprezenta până la 30% din acțiunile Anthropic oferite până la sfârșitul anului.

Oferta publică inițială (IPO) a Anthropic era așteptată să creeze mii de milionari „pe hârtie” și câțiva de miliardari, recompensând pe toată lumea, de la cercetătorii și inginerii din primele etape până la personalul administrativ.

Pe baza prețului de listare, Amodei și cei șase cofondatori ai săi, care dețin împreună aproximativ 10% din companie, aveau participații în valoare totală de aproape 150 de miliarde de dolari, potrivit unui calcul al Reuters bazat pe detaliile din documentația de listare.

Justificarea prețului

În ultimele luni, dezbaterea s-a intensificat pe piețele globale cu privire la faptul dacă boom-ul AI se îndreaptă spre o bulă speculativă, economiștii, directorii executivi și liderii politici fiind împărțiți în privința sustenabilității acestuia.

O mare parte a atenției s-a concentrat asupra mecanismelor de finanțare circulare. O rețea complexă de tranzacții între companiile de AI, producătorii de cipuri, furnizorii de servicii cloud și investitori a ridicat semne de întrebare cu privire la măsura în care creșterea industriei este alimentată de banii care circulă în cadrul aceluiași ecosistem.

Creșterea vertiginoasă a Anthropic a contrazis până acum aceste îngrijorări, dar unii investitori au declarat că ar putea aștepta ca euforia inițială să se estompeze înainte de a cumpăra.

Anthropic „nu reprezintă o oportunitate prudentă de tip «cumpără la orice preț» pentru clienții cu averi mici”, a declarat Talley Leger, strateg-șef de piață la The Wealth Consulting Group. „Istoria arată că investitorii de retail care cumpără acțiuni la IPO-urile din sectorul tehnologic în prima zi au, de-a lungul timpului, performanțe inferioare indicilor generali ai pieței pe un orizont de 3 ani.”

De asemenea, compania va trebui să găsească un echilibru între creștere și apelurile la încetinirea dezvoltării modelelor avansate de AI. Anthropic a avertizat în prospectul său de ofertă publică inițială că AI s-ar putea comporta în mod imprevizibil și ar putea avansa mai repede decât mecanismele de supraveghere.

Conform unui document depus la autoritățile de reglementare, această ofertă publică inițială de amploare le va aduce celor care au subscris, conduși de Goldman Sachs și Morgan Stanley, un comision de 550 de milioane de dolari.