Gigantul din domeniul inteligenței artificiale Anthropic este așteptat să atingă o valoare uriașă de piață, de 1,9 trilioane de dolari, odată cu începerea tranzacționării acțiunilor sale joi, într-un debut istoric pe bursa de pe Wall Street, care opune promisiunile AI ca factor de schimbare radicală a economiei temerilor legate de o bulă speculativă și riscurilor la adresa umanitații, scriu Reuters și BBC News.

Conform datelor de la Nasdaq, prețul acțiunilor urmează să se deschidă la 105 dolari, 26,5% mai mult decât prețul de IPO de 83 de dolari, stabilit cu o zi în urmă.

Tranzacționarea nu a început încă, iar acest preț se poate modifica înainte de începerea ședinței de la bursa americană.

Oferta publică inițială (IPO) a producătorului chatbotului Claude, împreună cu raportul privind rezultatele financiare publicat marți de Nvidia, simbolul industriei de AI, indică faptul că sectorul a trecut, în mod nominal, de cele două mari teste cu care s-a confruntat în această săptămână.

Cererea puternică pentru acțiunile Anthropic, pe fondul unei vânzări masive la nivelul sectorului tehnologic, oferă speranță unui sector în care euforia s-a temperat oarecum în ultimele săptămâni.

„Am privit întreaga săptămână ca pe un referendum privind AI. Nvidia ne-a oferit o imagine asupra dezvoltării sectorului, iar Anthropic este pe cale să ne ofere o imagine asupra apetitului investitorilor pentru următoarea generație de companii din domeniul AI”, a declarat Jake Behan, directorul departamentului de piețe de capital la Direxion, înainte de debutul Anthropic.

Tehnologia AI a stimulat creșterea economică, a stârnit avertismente apocaliptice și, probabil, a contribuit la declanșarea unui „tsunami” al democraților sceptici față de centrele de date în cadrul alegerilor intermediare din SUA.

Investitorii care odată au îmbrățișat acest boom au devenit sceptici în ultimele săptămâni, din cauza temerilor că cheltuielile enorme necesare pentru dezvoltarea sectorului și datoriile tot mai mari ar putea să nu fie justificate de randamentele finale.

Și Anthropic a dat de înțeles că ar putea apela la piețele de împrumut.

„La un moment dat în viitor, sperăm să obținem un rating de investiții, iar datoria este un instrument pe care îl avem la dispoziție și pe care am dori să îl folosim la un moment dat în viitor”, a declarat CEO-ul Dario Amodei, într-un interviu acordat CNBC.

Punct de referință al industriei

Fiind prima companie de AI de avangardă care se listează la bursă, Anthropic este pe cale să devină punctul de referință al sectorului, în timp ce rivalul său principal, OpenAI, ar avea în vedere o listare în 2027.

Compania a vândut 980 de milioane de acțiuni la prețul de 83 de dolari fiecare, stabilind prețul ofertei publice inițiale (IPO) peste intervalul inițial de 70–78 de dolari stabilit la lansarea turneului de promovare. Veniturile din IPO ar putea urca până la 93,5 miliarde de dolari dacă cei care subscriu ofertei își exercită integral opțiunea de a achiziționa acțiuni suplimentare.

În prezent, cifra se ridică la peste 107 miliarde de dolari, incluzând cei 26 de miliarde de dolari suplimentari strânși printr-o plasare privată. AMD, Broadcom, Google de la Alphabet, Micron, Microsoft, Nvidia și TSMC au fost investitorii în cadrul plasamentului privat.

„O parte din cerere ar putea reflecta pur și simplu faptul că investitorii nu vor să rateze ocazia rară de a-și asigura o expunere la o companie de top din domeniul AI, chiar dacă rentabilitatea pe termen lung a acesteia rămâne incertă”, a declarat Lukas Muehlbauer, asociat la IPOX.

Firma Intropic, cu sediul la Londra, specializată în analiza reechilibrării indicilor, estimează că cererea pasivă din partea fondurilor care urmăresc indicii va reprezenta până la 30% din achizițiile de acțiuni Anthropic oferite până la sfârșitul anului.

Anthropic se va alătura, de asemenea, „clubului de un trilion de dolari”, alături de giganți precum Microsoft, Apple și Nvidia.

Tranzacția de proporții uriașe le va aduce celor care subscriu, conduși de Goldman Sachs și Morgan Stanley, un comision de 550 de milioane de dolari, conform unui document depus la autoritățile de reglementare.

Câștiguri masive pentru cofondatori

Deși acțiunile pot fi volatile în zilele care urmează listării, oferta publică inițială (IPO) a companiei Anthropic va crea mii de milionari „pe hârtie” și câțiva miliardari.

Pe baza prețului de listare, CEO-ul Amodei și cei șase cofondatori ai săi, care dețin împreună aproximativ 10% din companie, aveau participații evaluate la aproape 150 de miliarde de dolari, potrivit unui calcul al Reuters bazat pe detaliile din documentația de listare.

În termeni mai generali, se preconizează că listarea va genera un val de noi averi în întregul sector al AI, recompensând pe toată lumea, de la cercetătorii și inginerii din primele etape până la personalul administrativ.

Justificarea prețului

În ultimele luni, dezbaterea s-a intensificat pe piețele globale cu privire la faptul dacă boom-ul AI se îndreaptă spre o bulă speculativă, economiștii, directorii executivi și liderii politici fiind împărțiți în privința sustenabilității acestuia.

O mare parte a atenției s-a concentrat asupra mecanismelor de finanțare circulare. O rețea complexă de tranzacții între companiile de AI, producătorii de cipuri, furnizorii de servicii cloud și investitori a ridicat semne de întrebare cu privire la măsura în care creșterea industriei este alimentată de banii care circulă în cadrul aceluiași ecosistem.

Creșterea vertiginoasă a Anthropic a contrazis până acum aceste îngrijorări, dar unii investitori au declarat că ar putea aștepta ca euforia inițială să se estompeze înainte de a cumpăra.

„Anthropic este o companie cu un singur atu. Oamenii o compară cu Amazon, deoarece chiar și Amazon a înregistrat pierderi timp de câțiva ani, dar Anthropic nu își va putea permite acest lux”, a declarat Bill Gunderson, partener la GCG Advisory Partners.

„Trebuie să ajungă la rprofitabilitate cât mai curând”, a adăugat Gunderson.

Anthropic are angajamente de calcul în valoare de aproape 900 de miliarde de dolari cu parteneri precum Amazon și Google (parte a Alphabet), ceea ce subliniază faptul că creșterea sa rapidă depinde de asigurarea unor cantități uriașe de capacitate de calcul viitoare, o parte din aceasta bazându-se pe finanțare care nu se află sub controlul companiei.

Investitorii vor urmări cu atenție debutul pe bursă al Anthropic și evoluția ulterioară a tranzacționării, analiștii estimând că acțiunile companiei vor deveni un indicator pentru sectorul mai larg al inteligenței artificiale.

De asemenea, compania va trebui să găsească un echilibru între creștere și solicitările de a încetini dezvoltarea modelelor avansate de inteligență artificială. Anthropic a avertizat în prospectul său de IPO că inteligența artificială s-ar putea comporta imprevizibil și ar putea avansa mai repede decât mecanismele de supraveghere.