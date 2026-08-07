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Ziua se exportă masiv electricitate, iar seara suntem rugați să stingem becul. Cum am ajuns aici

Colaborator Energie

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Cum a ajuns România în situația paradoxală în care în timpul zilei, la orele prânzului, să producă și să exporte masiv electricitate, iar seara să importe aproape de maximum posibil și să ceară populației să-și reducă consumul?

Datele Transelectrica analizate de HotNews în aceste zile indică un export de electricitate la orele prânzului de peste 1.000 – 1.500 de MW. În același timp, panourile fotovoltaice sunt principala sursă de producere a energiei, asigurând chiar și două treimi din consum. 

Imediat ce apune soarele, situația se schimbă radical. Producția de energie fotovoltaică coboară și România începe să importe energie, la un preț uriaș. Datele bursei de energie OPCOM, consultate de HotNews, arată că prețul energiei cu livrare în orele de seară este chiar și de cinci ori mai mare decât la orele prânzului.