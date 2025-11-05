VIDEO Trecutul mai puțin cunoscut al noului primar din New York. Zohran Mamdani a fost rapper

Politicianul în vârstă de 34 de ani a trecut de la aspirant la cariera de rapper la primar ales al orașului New York, provocând furia președintelui american Donald Trump pe parcurs, scrie Sky News.

Ascensiunea sa politică a fost completată cu victoria furtunoasă în alegerile pentru primăria New York-ului în urma căreia va depune jurământul în luna ianuarie pentru a-l înlocui pe actualul edil, Eric Adams.

Tânărul democrat socialist în vârstă de 34 de ani este primul primar musulman și sud-asiatic al celui mai populat oraș din Statele Unite ale Americii. De asemenea, Mamdani este cea mai tânără persoană din ultimul secol care a fost aleasă în această funcție.

Înainte de a fi ales, a ocupat funcția de membru al Adunării Statului din Queens, funcție în care a fost ales în 2021.

Anterior, el a fost consilier în domeniul locuințelor pentru familii cu venituri mici, în principal de origine sud-asiatică, și fusese implicat activ în campanii progresiste și mișcări de activism social.

Noua vedetă a politicii americane s-a născut în Uganda

Noua vedetă a politicii americane s-a născut în Kampala, Uganda. El s-a mutat cu familia sa la New York la vârsta de șapte ani, când tatăl său, Mahmoud Mamdani, un academician distins, s-a alăturat corpului profesoral al Universității Columbia.

A urmat cursurile Liceului de Științe din Bronx, una dintre cele mai solicitate școli publice din SUA, și apoi ale Colegiului Bowdoin din Maine, unde a studiat Studii Africane și a co-fondat filiala Studenți pentru Justiție în Palestina.

A obținut cetățenia americană în 2018 și a lucrat ca consilier în domeniul prevenirii executărilor silite.

Politicianul spune că această slujbă, în cadrul căreia a ajutat proprietarii de case cu venituri mici din Queens să lupte împotriva evacuării și să rămână în casele lor, l-a inspirat să candideze pentru o funcție publică.

Atacul lui Trump

Președintele american Donald Trump a afirmat fără dovezi că Mamdani se află „ilegal” în SUA, iar unii republicani au cerut deportarea acestuia.

Mamdani s-a căsătorit la începutul acestui an cu Rama Duwaji, o artistă siriano-americană pe care a cunoscut-o pe aplicația de întâlniri Hinge.

Însă înainte de a intra în viața politică, Zohran Mamdani a activat pe scena rap a orașului, sub numele de Young Cardamom și mai târziu ca Mr. Cardamom.

A compus o melodie intitulată „#1 Spice” împreună cu artistul HAB pentru filmul produs de Disney în 2016 „Queen of Katwe”, regizat de mama sa, Mira Nair, o cineastă premiată, iar o altă melodie, Nani, un omagiu adus bunicii sale, a fost lansată în 2019.

În octombrie 2016, el a vorbit la postul de radio sud-african Kaya 959 despre contribuția sa la film, glumind că „nepotismul și munca grea duc departe”. „#1 Spice” este o melodie jucăușă, în care HAB cântă: „Adu aroma peștelui, adu aroma orezului/Cine este condimentul numărul unu?”. Cardamom preia al doilea vers, rimând într-o combinație de limbi într-un videoclip în care el și HAB flirtează și dansează cu vedeta din Queen of Katwe, Lupita Nyong’o, conform revistei Rolling Stone.

Melodia dedicată bunicii sale, „Nani”, a devenit virală odată cu ascensiunea politică a lui Mamdani.

Videoclipul începe cu Cardamom certându-și bunica, interpretată de autoarea de cărți de bucate și actrița Madhur Jaffrey, spunându-i că „nu este o nani bună”. Apoi începe să cânte rap în șoaptă despre faptul că este „cea mai bună nani pe care ai văzut-o vreodată”. În cea mai mare parte a videoclipului, Jaffrey își sincronizează mișcarea buzelor cu versurile lui Cardamom.

Într-un articol din 2019 din New York Times despre videoclip, Mamdani a dezvăluit că melodia a fost scrisă în 2017 despre bunica sa, Praveen Nair, fostă asistentă socială și președintă a organizației non-profit Salaam Baalak Trust.

Potrivit revistei americane Rolling Stone, Zohran Mamdani aka Cardamom și-a umplut muzica cu ode aduse culturii sale.

„Nu era pe cale să devină următoarea senzație a rapului, dar momentele sale mai amuzante arată că nu se ia prea în serios, o trăsătură valoroasă într-o lume politică care acordă prioritate simpatiei față de un candidat”, scria revista în iunie 2025, sugerând că abilitățile de rapper și experiență la microfon l-au ajutat pe Mamdani să îl înfrunte cu succes într-o dezbare pe rivalul său, Andrew Cuomo.