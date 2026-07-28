VIDEO „Zona arăta ca și cum ar fi căzut cenușă vulcanică”: Imagini din timpul cutremurului care a zguduit Japonia

În jur de 20 până la 30 de angajați ai celui mai mare centru comercial din prefectura Kumamoto din sudul Japoniei încă sunt de negăsit după ce acesta a fost zguduit de o explozie produsă în urma cutremurului care a zguduit marți țara insulară, relatează societatea de radiodifuziune NHK, preluată de Reuters. Supraviețuitorii povestesc de scene de coșmar.

Serviciile de pompieri au anunțat anterior că mai multe persoane erau prinse în interiorul centrului comercial, în timp ce poliția a declarat că unele persoane sunt presupuse decedate în urma exploziei, potrivit postului de televiziune TBS.

Una dintre laturile centrului comercial, care găzduiește aproximativ 200 de magazine, a fost smulsă, lăsând la vedere grinzile de oțel și împrăștiind resturi pe o vastă parcare. Mai multe ambulanțe și autospeciale de pompieri erau parcate în exterior, în timp ce echipele de salvare căutau supraviețuitori.

#WATCH | Kumamoto, Japan: Aerial footage shows buildings on fire, overturned trains and major damage to a shopping mall in Kumamoto prefecture after an earthquake with a preliminary magnitude of 7.1 struck southern Japan. Emergency crews were seen trying to douse large flames… pic.twitter.com/SBqNyybEdu — ANI (@ANI) July 28, 2026

Un purtător de cuvânt al AEON, operatorul centrului comercial, a declarat că atât clienții, cât și angajații au fost evacuați imediat după cutremurul inițial și că cauza exactă a exploziei care a urmat rămâne neclară.

Kazuya Tsurunaga a declarat pentru TBS că a auzit explozia în timp ce strângea vasele sparte de cutremur într-un local aflat la aproximativ 300 de metri de centrul comercial Aeon.

„A fost un impact uriaș”, afirmă acesta. „Un nor mare de fum s-a ridicat în aer, iar pentru că vântul bătea chiar spre magazin, zona din jurul nostru arăta ca și cum ar fi căzut cenușă vulcanică”.

Explosion reported at the Aeon Mall in Kumamoto, Japan, after an earthquake. pic.twitter.com/f7d5UbQA72 — Open Source Intel (@Osint613) July 28, 2026

Un spital a raportat peste 50 de răniți, iar un altul aproximativ 40, dintre care 10 se aflau în stare gravă potrivit NHK.

De asemenea, mai multe persoane aflate într-un tren de mare viteză în momentul producerii cutremurului de 7,1 grade pe scara Richter au fost rănite, potrivit presei locale.

A magnitude 7.1 earthquake rocked southern Japan on Tuesday, damaging buildings, starting fires and prompting authorities to issue a tsunami advisory.



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Pagube majore provocate de cutremurul ce a zguduit Japonia

Mai multe alte clădiri au luat foc sau s-au prăbușit parțial, potrivit imaginilor difuzate de NHK, iar pe principalele drumuri au apărut fisuri mari, inclusiv pe o autostradă suspendată. Circulația feroviară a fost oprită, iar zborurile au fost suspendate.

🇯🇵⚡️ A powerful M7.1 earthquake struck Kumamoto, Japan.

People were injured, over 150,000 residents were ordered to evacuate, and a tsunami advisory was briefly issued.Roads, rail lines, and Kumamoto Castle were damaged. No deaths have been reported



#japan #Earthquake pic.twitter.com/kHuN6BR2ce — Meridian Front (@meridianfront) July 28, 2026

TSMC, cel mai mare producător mondial de cipuri pe bază de contract, precum și Sony și Fujifilm, și-au evacuat angajații din fabrici în urma cutremurului.

Tokyo Electron, un alt mare producător de cipuri, a anunțat că își suspendă activitatea la cele două fabrici din Kumamoto până miercuri, iar Honda a declarat că va opri temporar și producția la fabrica sa de motociclete din aceeași zonă.

Epicentrul cutremurului s-a aflat la aproximativ 20 de kilometri sud de orașul Kumamoto, cel mai mare oraș din regiunea centrală a insulei Kyushu, cu o populație de aproximativ 700.000 de locuitori.

Un oficial al Agenției Meteorologice din Japonia a declarat că locuitorii din zonele în care s-au resimțit cele mai puternice mișcări seismice trebuie să fie atenți la posibilitatea producerii unor noi cutremure puternice în următoarea săptămână, precum și la riscul de alunecări de teren.

Avertizarea de tsunami a fost ridicată de autoritățile japoneze

Situată de-a lungul „Inelului de Foc” – centura de vulcani și fose oceanice care înconjoară parțial bazinul Oceanului Pacific – Japonia înregistrează aproximativ 20% din cutremurele lumii cu magnitudinea de 6,0 sau mai mare pe scara Richter.

O avertizare de tsunami a fost emisă imediat după cutremurul de marți, însă aceasta a fost ulterior ridicată.

Compania Kyushu Electric Power a anunțat că 48.000 de locuințe au rămas fără energie electrică în urma cutremurului, iar operatorul feroviar JR Kyushu a precizat că și-a suspendat serviciile, inclusiv circulația trenurilor de mare viteză Shinkansen. De asemenea, aeroportul Kumamoto și-a închis pista, iar companiile aeriene au deviat și anulat mai multe zboruri.

Operatorii de telecomunicații KDDI și Docomo au declarat că serviciile lor de telefonie mobilă au fost afectate din cauza penelor de curent și a avariilor la liniile de transmisie.

Autoritatea japoneză de reglementare în domeniul nuclear a precizat că nu au fost raportate nereguli la centralele nucleare din zonă.

Un cutremur devastator produs în Kumamoto în urmă cu 10 ani a provocat moartea a 275 de persoane și rănirea altor 2.739, potrivit bilanțului oficial, și a avariat mii de clădiri, inclusiv castelul orașului, unul dintre cele mai importante obiective turistice din regiune.