„Zootopia 2” a devenit filmul de animaţie Disney cu cele mai mari încasări din toate timpurile

Filmul de animație „Zootopia 2” a depășit pragul de 1,46 miliarde de dolari de încasări la box-office la nivel mondial la sfârşitul lunii decembrie, devenind cel mai profitabil film de animație Disney din toate timpurile, scrie News.ro, citând Variety.

„Zootopia 2” a depășit „Frozen 2”, care deţinea recordul anterior, cu 1,45 de miliarde de dolari încasate în 2019.

Pe 12 decembrie, la doar 17 zile de la lansare, „Zootopia 2” depăşea deja pragul de încasări de un miliard de dolari. Această performanţă stabileşte un nou record: niciun film clasificat pentru toate vârstele nu a atins acest prag atât de repede. Anteriorul deţinător al recordului pentru un film de animaţie, „Inside Out 2” de la Pixar, a avut nevoie de nouăsprezece zile pentru a ajunge la această sumă.

„Toată lumea de la Disney Animation a pus sufletul, inima şi pasiunea în acest film pentru a spune o poveste plină de bucurie, imaginaţie şi o reflecţie incredibilă”, a declarat Jared Bush, directorul creativ al Walt Disney Animation Studios şi regizorul filmului.

„Această realizare înseamnă totul pentru noi, deoarece, mai presus de toate, înseamnă că publicul vine în săli pentru a împărtăşi o experienţă pe marele ecran, cu toţii, din toate colţurile lumii. Şi este ca şi cum Zootopia ar fi devenit realitate”, a adăugat el.

Doar 13 filme de animaţie au depăşit pragul de încasări de un miliard de dolari în istoria cinematografiei, dintre care 10 sunt producţii Disney.

Regizat de Jared Bush şi Byron Howard, „Zootopia 2” îi readuce în prim-plan pe agentul iepuroaică Judy Hopps şi pe partenerul său, vulpea Nick Wilde. Cei doi detectivi urmăresc pista unei reptile misterioase numită Gary De’Snake.

Intriga explorează o parte necunoscută a istoriei Zootopiei: alungarea reptilelor din oraş cu un secol în urmă, în urma unei crime de care a fost acuzat un şarpe. Gary, descendent al adevăratei fondatoare a Zootopiei, încearcă să restabilească adevărul şi să reabiliteze reptilele.