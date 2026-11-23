Sănătatea unei populații influențează direct dezvoltarea economică, productivitatea și capacitatea unei țări de a atrage investiții. Un om sănătos este un om care poate munci, care plătește taxe și impozite și contribuie la dezvoltarea economică a societății. Iar sănătate înseamnă să ai șansa unui diagnostic pus în timp util, să ai acces la tratamente inovative și sigure, similar celor de care beneficiază și ceilalți cetățeni ai Uniunii Europene. Schimbarea de paradigmă a fost propusă la evenimentul care a marcat aniversarea a 30 de ani de la înființarea Asociației Producătorilor Internaționali de Medicamente din România, ARPIM Forum 2026, care a avut loc recent la Palatul Parlamentului din București și care a reunit, pe lângă reprezentanți ai industriei farmaceutice, și autorități din domeniu, precum și reprezentanți ai pacienților.

Decalajul față de Europa, în cifre

Cifrele arată că între 1996 și 2026, circa 6 milioane de pacienți din România au beneficiat de terapii inovative. Cu toate acestea, suntem mult în urma mediei europene. Astfel, un român așteaptă 1.110 zile până a beneficia de un medicament nou, comparativ cu media UE de doar 597 de zile; 17% dintre medicamentele noi sunt disponibile în România, față de 46%, media europeană, iar cheltuiala netă cu medicamentele este la noi de 137 de euro, comparativ cu 487 de euro, media europeană.

1 euro investit în medicamente noi întoarce 8 euro

Prezent la eveniment, premierul Luca Niculescu a citat dintr-un studiu european potrivit căruia fiecare euro investit în medicamente inovatoare se întoarce în societate și în economie de peste 5 ori: „iar pentru România, de aproximativ 8 ori”.

Premierul a atras atenția că populația activă a României ar urma să scadă cu 23% până în 2050. „Sănătatea este deci o investiție în productivitate, în reziliență economică și în încrederea cetățenilor. Un sistem de sănătate performant înseamnă oameni activi, înseamnă familii mai sigure și înseamnă și o Românie care este mai atractivă pentru investiții”, a spus Niculescu. El a transmis reprezentanților ARPIM că România poate contribui la competitivitatea europeană și că este deschisă pentru investiții în capacitățile interne de producție a medicamentelor inovatoare.

Ce lipsește pentru a aduce studii clinice și fabrici în România

Reprezentanții industriei farmaceutice au declarat că, pentru prima dată, există o convergență între direcțiile incluse în programul de guvernare și prioritățile susținute de ARPIM. „Prioritățile în sănătate sunt cunoscute de foarte mult timp. ARPIM, în parteneriat cu instituțiile statului, comunitatea medicală, asociațiile de pacienți și comunitatea academică, a propus constant soluții de accelerare și de optimizare în trei direcții principale, pe care ne bucurăm să le regăsim în programul actual asumat de către guvern. Aceste trei direcții vizează finanțarea din surse complementare și predictibile – dintr-un buget multianual corelat cu nevoile pacienților – accesul la medicamente compensate și la inovația globală – care să fie într-un cadru accelerat față de înregistrarea unui medicament inovator, salvator de vieți de cele mai multe ori în Europa – și atragerea investițiilor”, a exemplificat dr. Claudiu Cheleș, vicepreședintele ARPIM.

Variantele posibile propuse de ARPIM, a completat Cheleș, vizează fondul de inovație, programe de acces controlat și acorduri de management accelerat: „Sunt doar câteva exemple care pot să acopere decalajul între situația curentă și ceea ce ne dorim cu toții, o populație sănătoasă, o populație productivă”.

Atragerea investițiilor, a punctat vicepreședintele ARPIM, poate să fie făcută în măsura în care s-a început deja, cu exemple clare în domeniile studiilor clinice, în fondurile de inovație și hub-urile de excelență. „Și, de ce nu, chiar și în capacități de producție, acolo unde este cazul. Investiția nu are granițe, vine acolo unde este un cadru predictibil și unde poate să fie asigurată legătura dintre accesul pacienților la medicație și performanța sistemului medical”, a atras atenția dr. Claudiu Cheleș.

Miza de 10 miliarde de euro a Europei și planul pentru un Consiliu Național al Științelor Vieții

Convergența trebuie valorificată și transpusă în beneficii concrete pentru oameni, în măsuri cu termene și rezultate măsurabile. În acest sens, reprezentanții ARPIM au propus înființarea unui Consiliu Național pentru Științele Vieții, o platformă de dialog strategic care conectează sănătatea, educația, cercetarea și economia.

Dr. Claudiu Cheleș a explicat de ce științele vieții sunt un răspuns la aceste priorități și ce are România de câștigat dacă le tratează ca pe un sector strategic: „Științele Vieții sunt în corelație directă cu performanța economică a unei națiuni, cu evoluția societății, și cu modul în care pacienții sunt tratați. O persoană sănătoasă își poate desfășura activitățile. Consiliul Național al Științelor Vieții urmează modelul desemnat la nivel european, Strategia Europeană a Științelor Vieții, care își propune ca Europa să devină cea mai importantă atracție până în anul 2030, alocând și fonduri importante de aproximativ 10 miliarde de euro, în acest moment. Corelația cu cercetarea clinică, studiile clinice multinaționale, creșterea competențelor în cercetare, a capabilităților științifice ale corpului medical și cu accesul fac ca acest deziderat să asigure progresul în anii următori”.

Peste 140 de indicații așteaptă pe lista medicamentelor compensate

Chiar dacă medicamentele inovative au ajuns la milioane de pacienți din România sunt mulți care încă își așteaptă tratamentul. Iar întârzierea tratamentului înseamnă agravarea bolii, apariția complicațiilor și dificultăți pentru familii. Un calendar clar de actualizare a listei de medicamente compensate ar schimba situația. Dr. Claudiu Cheleș a explicat cum: „Un calendar clar și predictibil înseamnă nu doar speranță la viață, înseamnă și predictibilitate și posibilitatea de a avea o medicină orientată către nevoile reale ale pacienților. Exemplele recente ne-au arătat că este posibil. Progresul în anumite afecțiuni care până acum nu erau tratabile, transformarea în oncologie, progresul în cazul bolilor autoimune și bolilor rare, managementul afecțiunilor cronice, cardiovasculare, metabolice ne-au arătat că medicamentele inovatoare au un impact direct în speranța de viață crescută și în speranța de viață productivă a unei națiuni. Prin urmare, orice calendar predictibil care face legătura dintre progresul științific, care nu este doar teoretic sau este o listă de inițiative și accesul la pacienți, poate să însemne un impact major asupra pacientului, asupra familiei acestuia și asupra întregii societăți. Sunt în acest moment peste 140 de indicații care așteaptă intrarea în lista de medicamente compensate și gratuite. Aceasta înseamnă mii, zeci de mii de pacienți a căror viață se poate schimba începând chiar de acum”, a conchis vicepreședintele ARPIM.

Propunerea privind înființarea Consiliului a fost apreciată pozitiv și de șeful guvernului. „Orice demers care aduce la aceeași masă autoritățile, profesia medicală, mediul academic, industria și pacienții merită analizat cu multă deschidere și vă asigur că există această deschidere la Guvernul României”, a spus Niculescu.

Alianță între industria farma și Colegiul Medicilor

Un prim pas în direcția strategică și consolidarea dialogului între industria farmaceutică și profesioniștii din sănătate l-a constituit semnarea Protocolului de colaborare între ARPIM și Colegiul Medicilor din România. Documentul prevede identificarea de soluții adaptate nevoilor pacienților, pornind de la rolul esențial al medicilor în integrarea progresului științific în practica medicală, cu respectarea independenței profesionale și a principiilor etice.

„După 30 de ani în care ARPIM a contribuit la dezvoltarea sistemului de sănătate și la îmbunătățirea accesului la tratamente, vrem ca această aniversare să fie un punct de plecare pentru ceea ce putem construi împreună pentru următorii 30 de ani. România și sistemul de sănătate au nevoie de o viziune pe termen lung, în care sănătatea să fie privită nu doar ca o cheltuială bugetară, ci ca o investiție în oameni, în productivitate și în dezvoltarea economică. Prin parteneriatul cu Colegiul Medicilor din România și prin propunerea unei platforme de dialog strategic pentru științele vieții, ne dorim să aducem împreună industria, comunitatea medicală, mediul academic și organizațiile de pacienți, într-o coaliție pentru viitorul sănătății în România. Obiectivul nostru este să transformăm dialogul în măsuri concrete, care să accelereze accesul pacienților la inovație și să facă România mai atractivă pentru investiții în cercetare și dezvoltare”, a declarat dr. Radu Rășinar, președintele ARPIM.

La rândul ei, prof.dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România, a declarat că știința și inovația duc medicina mai departe atunci când descoperirile sunt verificate riguros, iar rezultatele cercetării se traduc în decizii mai bune pentru pacienți: „Pentru un pacient, o descoperire poate însemna un diagnostic pus mai devreme. Pentru altul, poate însemna o nouă opțiune de tratament atunci când terapiile disponibile până atunci nu îl mai ajută. Acestea sunt rezultatele care dau sens cercetării. De la aceste direcții pornește și colaborarea căreia îi punem astăzi bazele prin semnarea protocolului dintre Colegiul Medicilor din România și ARPIM. Prin această colaborare, ne propunem să susținem cercetarea și medicina bazată pe dovezi, să combatem dezinformarea și să aducem mai aproape de oameni informații medicale pe care le pot înțelege și folosi. Colaborarea se bazează pe trei principii clare: transparența, independența deciziei medicale și prioritatea interesului pacientului”.

Pacienții, între speranța în terapiile noi și criza medicamentelor

Din perspectiva organizațiilor de pacienți, valoarea acestor inițiative va depinde de măsura în care ele se vor traduce în schimbări concrete în parcursul medical, de la diagnostic până la începerea și continuitatea tratamentului.

„Pentru pacienți, inovația contează atunci când ajunge efectiv la cei care au nevoie de ea. Nu este suficient ca un tratament să fie aprobat în Europa dacă pacienții din România trebuie să aștepte ani pentru a avea acces la el. Avem nevoie de prevenție, diagnostic timpuriu și tratamente moderne, indiferent de boală sau de locul în care trăiește pacientul. Dialogul dintre autorități, medici, industrie și organizațiile de pacienți trebuie să ducă la rezultate concrete pentru oameni”, a declarat Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC).

În opinia Rozalinei Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Boli Autoimune, Protocolul între ARPIM și Colegiul Medicilor din România trebuia semnat de foarte multă vreme. „Pentru că noi nu putem vorbi despre acces, dacă medicii nu sunt alături de noi să spună același lucru. Adică să vorbim cu toții aceeași limbă. Medicii au fost tot timpul alături de noi, dar nu instituțional. Eu cred că este foarte bine că acum vor fi alături de noi, pacienții, instituțional, prin acest protocol cu ARPIM”, a declarat Rozalina Lăpădatu.

Ea a mai spus că pacienților români le rămâne speranța că politicienii vor lua acele decizii favorabile nu doar în privința medicamentelor inovatoare, ci și în privința celor generice, pentru că sunt multe care lipsesc de pe piață. Iar acest lucru are impact direct asupra pacienților: „Sunt decizii politice care trebuie luate și care nu se iau, din păcate. Noi sperăm de fiecare dată, cu fiecare pas pe care îl facem, că va fi mai bine. Trebuie să rămânem implicați, pentru că varianta cealaltă este să nu faci nimic”.

ARPIM la 30 de ani: privirea spre 2040

Înființată în 1996, ARPIM a contribuit de-a lungul celor trei decenii la dezvoltarea dialogului privind politicile de sănătate, accesul la medicamente inovatoare, promovarea standardelor etice și recunoașterea rolului cercetării farmaceutice. ARPIM este un partener de dialog de încredere pentru toate părțile interesate din ecosistemul de sănătate și care contribuie la sustenabilitatea și reziliența sistemului prin atragerea de investiții și prin mecanisme de eficientizare.

Ediția aniversară a Forumului a oferit și ocazia de a privi către orizontul anului 2040, conturând perspectiva unui sistem de sănătate în care prevenția și diagnosticul timpuriu să aibă un rol mai important, pacienții să beneficieze de acces echitabil și predictibil la tratamente moderne, iar deciziile privind finanțarea și organizarea serviciilor medicale să fie fundamentate pe date și rezultate măsurabile.

Articol susținut de ARPIM