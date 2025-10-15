10 situaţii când crezi că se poartă urât copilul și este absolut normal să o facă!

Ştiai că multe dintre comportamentele considerate ca fiind rele sunt de fapt normale pe măsură ce copilul se dezvoltă? Iată 10 cazuri când crezi că se poartă urât copilul, dar de fapt el nu face asta. Vestea bună este că poţi să îl ajuţi.

Situaţii când crezi că se poartă urât copilul: nu pot să-şi controleze impulsurile

Tocmai i-ai spus să nu arunce jucăria pe jos, iar el chiar asta a făcut? Zona din creier responsabilă de autocontrol se dezvoltă complet spre sfârşitul adolescenţei, prin urmare copilul nu poate controla impulsurile, potrivit www.upworthy.com. O cercetare recentă a evidenţiat faptul că părinţii consideră că micuţii pot face multe lucruri, chiar de la vârste mici, iar specialiştii în dezvoltare nu sunt de acord. De exemplu, 56% dintre părinţi cred că un copil mai mic de 3 ani poate rezista impulsului de a face ceva ce este interzis, în timp ce specialiştii susţin că această abilitate se dezvoltă treptat după vârsta de 4 ani.

