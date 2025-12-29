Ghinion! Intrăm în noul an fără un ministru al Educației. În țara care nu-i capabilă să-și țină copiii în școală, unde-i graba? / Soluția pentru Ilie Bolojan

Al 30-lea ministru al Educației, din 1989 încoace, urmează să fie numit la începutul anului 2026, după demisia surpriză a lui Daniel David din 22 decembrie. După ce Ilie Bolojan a încercat cu un tehnocrat, acum pare să fie hotărât să numească la Educație un membru de partid: Marilen Pirtea sau Luciana Antoci. Uitându-ne la cum arată situația din sistemul de învățământ românesc, probabil chiar și Ilie Bolojan și-a zis: „Oricum, tot aia e”.

Daniel David a reușit într-un an să enerveze pe oricine era posibil: profesori, părinți, elevi, oameni din sistem și, în final, chiar și pe șeful său direct, premierul Ilie Bolojan. Confruntat cu tot mai multe mișcări în propriul Executiv (demisia lui Ionuț Moșteanu, rocada lui Radu Miruță de la Economie la Apărare și intrarea în Guvern a lui Irineu Darău), premierul Ilie Bolojan a tot insistat în aparițiile sale publice din ultimele săptămâni că este adeptul stabilității.

Mai clar spus: Bolojan preferă să nu schimbe miniștri din Guvern, pentru că, din punctul său de vedere, aceste schimbări nu sunt benefice, pentru că perioada de adaptare la proiectele fiecărui minister durează, ceea ce duce în sine la o amânare a unor decizii necesare.

Degeaba însă. Daniel David nu a mai rezistat. A ales să plece. Un punct în minus la stabilitatea Guvernului condus de cel care l-a impus pe David la Educație în urmă cu un an.

Stabilitatea e bună, dar hai să ne vedem liniștiți de sărbători

Imediat după demisia lui David au apărut și variantele luate în calcul pentru a-l înlocui: Marilen Pirtea – parlamentar PNL, rector al Universității de Vest și consilier onorific al premierului sau Luciana Antoci – din PNL Iași, fostă inspectoare școlară generală la Iași și în prezent consilieră de stat a premierului Ilie Bolojan pe probleme de educație.

Presa voia să afle cât mai repede care dintre cei doi va fi alesul. Forfotă în redacții și în mesajele de pe Whatsapp ale jurnaliștilor cu oamenii politici. Poate Pirtea? E cu mai multă experiență în partid. Șanse are însă și Antoci, pentru că Pirtea are puncte în minus după ce jurnalista Emilia Șercan a descoperit că acesta a plagiat mai multe articole științifice. Oare noul ministru va depune jurământul înainte de Crăciun? Poate între Crăciun și Revelion totuși.

Pauză.

„Deciziile vor fi luate după sărbători”, anunță, sec, Marilen Pirtea, într-o declarație pentru Agerpres, în care confirmă că i s-a propus funcția de ministru.

Atunci ne-am amintit cu toții că ne agităm degeaba. Unde-i graba? Nu e ca și când Educația din România a fost vreodată o prioritate.

Sigur, sunt câteva zile, sunt sărbătorile, dar situația arată o atitudine generală asupra subiectului. Politicienii nu-i dau atât de multă importanță. Merge și așa. La fel ca atunci când președintele Nicușor Dan a spus că ar trebui luați bani de la educație și dați spre domeniul apărării.

Toate astea deși suntem ultima țară europeană la capitolul abandon școlar și avem unul dintre cele mai slab finanțate sisteme de educație din lume, arată raportul Education at a Glance 2025 al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Déjà-vu marca Bolojan: când nu vrea nimeni funcția, o iei tu

Premierul Ilie Bolojan știe cum e să nu se înghesuie nimeni pentru preluarea unei funcții. Ne-a spus chiar el că, în iunie 2025, văzând că nu prea vrea să se încurce nimeni cu funcția de premier, a acceptat să fie el cel „sacrificat” politic.

Pare acum că se întâmplă același lucru la Educație. Nimeni nu se vrea sacrificat în fața unui an care se anunță la fel de dificil economic și pe fondul unor nemulțumiri enorme din partea elevilor, profesorilor și studenților după măsurile luate de David, sub atenta privire a lui Bolojan.

După demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu din Guvern, Ilie Bolojan a preluat interimar funcția acestuia. A depășit chiar și termenul de maxim 45 de zile prevăzut de lege pentru ocuparea funcției în mod interimar, după cum HotNews a relatat de mai multe ori. În 28 septembrie a expirat termenul, conform legii, iar Bolojan a făcut o nouă propunere pentru această funcție abia în 28 octombrie, în persoana Oanei Gheorghiu.

Ilie Bolojan poate să asigure stabilitate și să nu supere pe nimeni

Marilen Pirtea este încă dinainte de a ocupa funcția de ministru un personaj controversat. Acele articole științifice plagiate nu-l ajută. Faptul că este la al patrulea mandat de rector, deși legea permite doar două, este încă un motiv de a nu te mândri cu o astfel de numire.

Totuși, noi știm deja că Bolojan îl vrea. Ne-a confirmat chiar Pirtea, când a spus că, într-adevăr, i s-a propus funcția, dar că va decide după sărbători. Poate Bolojan nu vrea să-l supere, regândindu-și oferta. Poate nu vrea să supere alte cercuri influente din PNL. Nu știm. E clar însă că de ceva depinde, altfel, în mod normal, am fi avut deja un nou ministru la Educație.

Aflat așadar într-o încurcătură, soluția e simplă: Ilie Bolojan poate prelua el interimar funcția de ministru al Educației. Oricât de mult vrea. Ne-a demonstrat deja oricum că nu se încurcă în cele 45 de zile prevăzute de lege. Deci, liber la Educație!

Dincolo de sugestia evident ironică, Pirtea nu a spus după care sărbători se va decide dacă vrea să fie ministru sau nu. Poate după Paștele din 2026. Oricum, în 2027 premier vine Sorin Grindeanu. Fiind nevoie de stabilitate, ce sens mai are să numești ministru la Educație acum? Pentru un an și ceva? O nimica toată. Hai cu stabilitatea!