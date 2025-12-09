11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au intrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare

Imagine cu scop ilustrativ: avioane militare ale Chinei la un exercițiu în Beijing. FOTO: Costfoto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Armata sud-coreeană a anunțat că a desfășurat avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene „pentru a ne pregăti pentru orice situații neprevăzute”, scrie cotidianul sud-coreean Chosun.

11 avioane militare chineze și ruse au intrat în spațiul aerian al Zonei de Identificare a Apărării Aeriene a Coreei (KADIZ) marți, a relatat agenția de știri Newsis, citând armata sud-coreeană.

Potrivit site-ului Chosun, șapte avioane militare rusești și patru avioane militare chinezești au intrat și apoi au ieșit din KADIZ din Marea de Est și Marea de Sud începând cu ora 10 dimineața, ora locală.

„Am identificat avioanele înainte ca acestea să intre în KADIZ și am desfășurat avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene pentru a ne pregăti pentru orice situații neprevăzute”, a precizat un comunicat al armatei, care a subliniat că nu a existat „o încălcare a spațiului nostru aerian”.

Zona de identificare a apărării aeriene nu este „spațiul aerian” al unei țări, ci o zonă stabilită pentru a identifica din timp traseele aeronavelor, în scopul de a preveni încălcarea spațiului aerian.

Potrivit praticilor internaționale, avioanele notifică în prealabil țara relevantă cu privire la planul de zbor și oferă informații de localizare la intrarea în zona de identificare a apărării aeriene a unei alte țări.

Cu toate acestea, atât China, cât și Rusia au intrat în mod repetat în KADIZ fără a notifica în prealabil Coreea de Sud în ultimii ani, invocând motive precum antrenamentele aeriene comune, scrie Chosun.

În noiembrie anul trecut, cinci aeronave militare chineze și șase aeronave militare ruse au intrat, de asemenea, în KADIZ sub pretextul unei „patrule strategice aeriene comune”, determinând desfășurarea avioanelor de vânătoare ale Forțelor Aeriene sud-coreene.

În timpul exercițiului comun „Freedom Shield” din martie, desfășurat de Coreea de Sud și SUA, Rusia a desfășurat avioane militare, inclusiv avioane de vânătoare și bombardiere, de opt ori în total în KADIZ, unele dintre ele apropiindu-se la aproximativ 20 de km de spațiul aerian sud-coreean, la nord de insula Ulleungdo.

Aeronavele militare chineze au intrat în KADIZ fără notificare prealabilă de aproximativ 430 de ori între 2020 și 2024.