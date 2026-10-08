12 priorități pe care PSD le vrea asumate de Luca Niculescu

Sorin Grindeanu și liderii PSD i-au prezentat lui Luca Niculescu un prim set de priorități de la care să înceapă negocierile pentru viitorul guvern.

Social-democrații s-au întâlnit cu premierul desemnat, declarându-se dispuși să facă parte din guvern, însă cu o majoritate asumată și de PNL și UDMR.

Cele 12 priorități ale PSD care i-au fost prezentate lui Luca Niculescu: