12 priorități pe care PSD le vrea asumate de Luca Niculescu
Sorin Grindeanu și liderii PSD i-au prezentat lui Luca Niculescu un prim set de priorități de la care să înceapă negocierile pentru viitorul guvern.
Social-democrații s-au întâlnit cu premierul desemnat, declarându-se dispuși să facă parte din guvern, însă cu o majoritate asumată și de PNL și UDMR.
Cele 12 priorități ale PSD care i-au fost prezentate lui Luca Niculescu:
- Un memorandum semnat împreună cu mediul de afaceri și sindicatele că nu vor crește taxele în anul 2027;
- Plata facturilor restante ale statului în maximum 90 de zile;
- Rambursarea accelerată de TVA în 30 de zile pentru firmele cu risc fiscal redus, cu verificări ulterioare;
- Reducerea cu 25% a autorizațiilor și avizelor cerute de stat pentru înființarea unei afaceri. Simplificare, declarații precompletate, fără raportări și redundanțe către ANAF;
- Prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027;
- Rectificarea bugetară cu acoperirea necesarului de finanțare pentru spitale, servicii critice, funcționarea statului etc;
- Adoptarea bugetului pe 2027, cu respectarea traiectoriei de deficit;
- Stocul pentru iarnă de gaze și energie;
- Indexarea pensiilor (inclusiv militare) conform legii și a pensiei minime;
- Eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități;
- Operaționalizarea tuturor măsurilor din Planul de relansare economică;
- Demararea proiectului reformei administrative: Consorții administrative și servicii comune. UAT-urile mici vor putea utiliza în comun servicii de urbanism, juridic, achiziții, contabilitate, IT, resurse umane și atragere de fonduri europene. Finanțare suplimentară pentru UAT-urile care își integrează voluntar funcțiile administrative. Comasarea voluntară a UAT-urilor. UAT-urile care decid prin procedură democratică să fuzioneze vor beneficia pentru o perioadă determinată de bonusuri investiționale și de garantarea menținerii punctelor locale de servicii.(429 de UAT-uri de pana la 1.500 de locuitori vor avea prioritate la finantare prin comasare voluntara).