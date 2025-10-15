20 de ani de Kaufland: de la prima deschidere la o rețea națională de peste 190 de magazine

În 2005 se deschidea primul magazin Kaufland din România, în Colentina, București. De atunci, retailerul a crescut constant și a ajuns să fie prezent în toate județele țării, cu peste 190 de magazine, două centre logistice și 18.000 de angajați.

Două decenii mai târziu, Kaufland înseamnă nu doar extindere comercială, ci și investiții în economie, proiecte sustenabile și campanii care au rămas în memoria consumatorilor. Kaufland marchează aniversarea de 20 de ani printr-o campanie dedicată clienților, cu mesajul „De 20 de ani parte din familia ta.”

Infograficul de mai jos arată cum a evoluat compania, dincolo de rafturi și produse, și ce impact a avut în viața de zi cu zi a românilor.

Articol susținut de Kaufland