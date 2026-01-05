20 de minori au murit în incendiul din Crans-Montana. Toate persoanele care și-au pierdut viața în tragedia din Elveția au fost identificate

Toate cele 40 de persoane care au murit în incendiul din noaptea de Anul Nou care a cuprins barul Le Constellation din staţiunea Crans-Montana au fost identificate, iar 20 dintre ele sunt minori, a anunţat duminică poliţia elveţiană într-un comunicat, conform News.ro.

Potrivit comunicatului, au fost identificate în total 21 de persoane de naţionalitate elveţiană, nouă de naţionalitate franceză, dintre care una franco-elveţiană şi una cu triplă naţionalitate franceză/israeliană/britanică, şase de naţionalitate italiană, dintre care una italo-emirateză, una de naţionalitate belgiană, una de naţionalitate portugheză, una de naţionalitate română şi una de naţionalitate turcă. Victimele au vârste cuprinse între 14 şi 39 de ani.

Printre ultimele 16 cadavre care mai trebuiau identificate s-au numărat și adolescenți minori, în vârstă de 14 şi 15 ani, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la verificarea vârstei.

Pe măsură ce autorităţile continuă ancheta cu privire la incendiu, detaliile noi despre victime, apărute duminică, vor spori conştientizarea şi îngrijorarea în Crans-Montana cu privire la faptul că multe dintre victime sunt printre cele mai tinere din comunitate, scrie CNN.

Sâmbătă, poliţia a anunţat că a deschis o anchetă împotriva managerilor barului pentru omor din neglijenţă, vătămare corporală din neglijenţă şi incendiu din neglijenţă. Unul dintre coproprietarii barului a declarat anterior că „totul s-a făcut conform regulilor”.

Legislația privind accesul minorilor în baruri, strictă în Elveția

Conform legii federale elveţiene, berea şi vinul pot fi vândute persoanelor cu vârsta de peste 16 ani, în timp ce băuturile spirtoase pot fi vândute numai persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, potrivit Oficiului Federal pentru Sănătate Publică (FOPH) al ţării.

Legislaţia specifică din cantonul Valais prevede că, începând cu ora 22:00, persoanele sub 16 ani pot accesa localurile care servesc alcool dacă sunt însoţite de tutore legal sau de un alt adult autorizat de tutorele legal. Or, incendiul a izbucnit în jurul orei 1:30 dimineaţa, ora locală, a declarat poliţia.

Autorităţile locale au comentat vârsta tânără a victimelor, preşedintele Confederaţiei Elveţiene, Guy Parmelin, afirmând că multe dintre persoanele decedate erau „pline de planuri, speranţe şi vise”.

Duminică, persoanele îndoliate au participat la o slujbă religioasă la Chapelle Saint-Christophe din Crans-Montana pentru a-şi aduce omagiul victimelor tragediei.

Slujba a fost urmată de un marş tăcut către centrul oraşului Crans-Montana, unde oamenii au fost invitaţi să depună flori şi să semneze într-o carte de condoleanţe.

„O tragedie care putea fi evitată”

Şase victime italiene ale incendiului au fost identificate, iar trupurile lor vor fi repatriate în Italia luni, a declarat duminică ministrul italian de externe, Antonio Tajani, prin intermediul purtătorului său de cuvânt.

Printre victimele italiene se numără un adolescent de 15 ani, patru tineri de 16 ani şi un altul de 17 ani, a declarat ambasadorul Italiei în Elveţia, Gian Lorenzo Coronado.

Cornado a declarat că Italia va întreprinde acţiuni legale împotriva proprietarilor barului în numele familiilor.



„Accidentele se întâmplă, dar acesta nu a fost un accident, ci o tragedie care putea fi evitată: ar fi fost nevoie doar de puţină prevenţie şi de un minim de bun-simţ”, a declarat el, potrivit unui videoclip difuzat de presa italiană.

La rândul său, coproprietarul francez al barului a declarat vineri pentru ziarul elveţian Tribune de Genève că localul a fost inspectat „de trei ori în 10 ani”.

„Totul s-a făcut conform regulilor”, a spus Jacques Moretti.