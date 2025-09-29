20 de persoane au fost reținute de DIICOT într-un dosar de trafic de droguri în Sectorul 5 / Gruparea era condusă de o familie și de un polițist antidrog care le furniza informații

20 de persoane au fost reținute de DIICOT și alte trei puse sub control judiciar într-un dosar privind o rețea de trafic de droguri de risc și de mare risc. Printre cei cercetați se numără și un polițist antidrog, acuzat că a oferit grupării informații secrete din anchete, a transmis DIICOT luni într-un comunicat de presă.

Potrivit anchetatorilor, rețeaua, formată din aproximativ 30 de membri, a fost constituită în aprilie 2024, în Sectorul 5 din București, de doi bărbați aflați în relații de rudenie și de polițistul în vârstă de 57 de ani. Ulterior, la nucleul inițial s-au alăturat alte două grupuri, iar liderul, un bărbat de 55 de ani, a coordonat întreaga structură de tip piramidal.

„Procesul de cristalizare a grupului infracțional organizat extins a fost favorizat de posibilitatea de a obține, prin intermediul inculpatului ce deținea calitatea de agent de poliție judiciară în cadrul Serviciului Antidrog din structura specializată de la nivelul municipiului București, a unor informații privind atât anchetele penale aflate în derulare pe rolul DIICOT, cât și aspecte legate de tacticile și procedeele probatorii utilizate în cadrul acestor anchete.

Astfel, până în luna martie 2025, inculpatul (funcționar public cu statut special), în schimbul unor importante sume de bani primite de la lider, i-a divulgat acestuia informații privind anchete penale ce vizau membri ai grupării, data declanșării unor acțiuni de amploare ale DIICOT, mijloace speciale de investigații și alte aspecte referitoare la urmărirea penală.

În acest mod, inculpatul i-a înlesnit atât liderului, cât și altor membri ai grupării de criminalitate organizată, deținerea și ulterior comercializarea substanțelor interzise”, explică procurorii.

La perchezițiile făcute în weekend au fost găsite aproximativ 2 kilograme de droguri de mare risc, 1.000 de comprimate opioide, obiecte cu urme de substanță și o armă neletală. De asemenea, au fost indisponibilizate 3 autoturisme de lux și suma de aproximativ 60.000 de euro.

DIICOT a desfășurat în urmă cu o zi 43 de percheziții domiciliare în municipiul București și județele Ilfov și Olt, iar 50 de persoane au fost conduse la audieri.



