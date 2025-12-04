Unul dintre jurnaliștii care au descoperit cele 8 apartamente ale familiei Băluță: „Știa despre ce anume urma să discutăm”

Daniel Băluță are casa pe un teren cumpărat pe numele fratelui de la un dezvoltator imobiliar cu afaceri cu primăria Sectorului 4. Iar pe numele părinților sunt 8 apartamente. Ce spune jurnalistul Răzvan Luțac după ce primarul s-a apărat considerând dezvăluirile ca fiind instrumente de campanie.

Nu mă gândeam că va trebui să dovedim, în 2025, faptul că am contactat un om, când e destul de greu să spui că n-ai putut să deschizi cutia poștală că era ruginită. Am arătat pe Snoop prin câte mijloace am încercat să-l contactăm pe Daniel Băluță, înainte de publicarea investigației. I-am trimis întrebările, știa despre ce anume dorim să discutăm.



Nici până acum, deși au trecut 4 zile, Daniel Băluță nu a oferit un răspuns. Presa se ghidează și după regula dreptului la replică. El i-a răspuns, generic, unui jurnalist de la Euronews, nu în fața întrebărilor legate de documente, puse primarului de către redacțiile de investigație.

În declarațiile sale recente, prin care se apără, domnul Băluță spune două lucruri.

1. „Am apreciat de fiecare dată jurnalismul de investigații”

După 2020, politicianul a înaintat peste 30 de plângeri în instanță și administrative împotriva jurnaliștilor Libertatea, unii dintre ei ajunși acum la Snoop. Jurnaliștii au fost audiați la DIICOT, după ce primarul a reclamat articole despre activitatea lui ca ales public.

Daniel Băluță a pierdut zecile de procese cu ziariștii de investigație. Dar mijloacele masive puse în slujba primarului, ca să dea presa în judecată, au devenit caz clasic de SLAPP. Daniel Băluță a ajuns inclusiv în raportul Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului în România:

„De exemplu, pe tot parcursul anului, primarul Sectorului 4 Bucuresti, Daniel Baluță, a depus peste 30 de dosare civile și plângeri administrative împotriva ziarului Libertatea și a cerut ziarului să nu mai menționeze numele lui în reportaje”.

2. Băluță a susținut că investigația Snoop și Public Record e un instrument de campanie

„Faptul că probabil există o condiționalitate legată de termenul de 7 decembrie i-a împiedicat pe colegii dumneavoastră să investigheze un lucru foarte important”, a mai spus candidatul Daniel Băluță.

Hai să vedem dacă e adevărat. Dacă investigațiile cu Băluță apar predominant în campania electorală.

În ultimii ani, jurnaliștii Snoop, în special în perioada petrecută la Libertatea, au publicat mai multe investigații despre edil și Primăria Sector 4. Printre ele:

A) Să ne aducem aminte când șeful Poliției Locale a Sectorului 4 stătea la piscină cu Clanul Sportivilor.

B) Sau când am fost până în insula Aegina din Grecia și l-am găsit, la vila cu mașini românești, pe Marian Goleac, mâna dreaptă a primarului Băluță. Daniel Băluță recunoștea că a fost în Aegina, însă doar cu probleme bisericești. Nu e nicio glumă, așa a declarat.

C) Goleac a fost condamnat definitiv după ce a cumpărat un angajat al DNA ca să vadă ce dosare sunt în cercetare despre primarul Băluță și despre el. În stenogramele dosarului apare rolul de „înger păzitor al lui Băluță”, jucat de Goleac. Marian Goleac explică ofițerului, fără să știe că e înregistrat de DNA, de ce îl mituiește: „Cineva s-a pus pe mine și pe primar și vor să ne termine”.

Închei cu nota noastră, a autorilor investigației Public Record și Snoop.ro:

Nu există nicio condiționalitate legată de campania electorală. Interesul public este concentrat în mod logic pe cei care cer votul în perioadele cu alegeri, iar publicul are dreptul să știe cine sunt candidații. În 2024, la alegerile locale din București, din 1,8 milioane de cetățeni au votat circa 41%.