O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România

Gigantul investițional International Holding Company (IHC) din Abu Dhabi a informat Trezoreria Statelor Unite că este interesat să cumpere activele străine ale grupului petrolier rus Lukoil aflat sub sancțiuni americane, a declarat compania pentru Reuters. Rafinăria Lukoil din România, Petrotel, a intrat de vineri sub sancțiunile SUA.

IHC, un conglomerat din Abu Dhabi condus de un membru cheie al familiei conducătoare din Emiratele Arabe Unite, se alătură unei liste tot mai lungi de potențiali ofertanți pentru activele globale ale Lukoil, care include marile companii petroliere ExxonMobil și Chevron, precum și firma americană de private equity Carlyle.

Activele internaționale ale Lukoil au ajuns la vânzare după ce SUA au impus sancțiuni companiei. Washingtonul a respins demersul de potențial cumpărător al traderului elvețian de mărfuri Gunvor, deschizând calea și altor companii.

Acestea au termen până pe 13 decembrie să discute cu Lukoil, iar pentru anumite tranzacții va fi necesară aprobarea SUA.

Întrebată dacă IHC a notificat Trezoreria SUA cu privire la interesul său pentru activele străine ale Lukoil, IHC a răspuns: „Da, ne-am exprimat interesul pentru activele străine ale Lukoil”. Compania nu a făcut alte declarații.

Lukoil are probleme mari din cauza sancțiunilor

Luna trecută, SUA au impus sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, Washingtonul încercând să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

De la impunerea sancțiunilor, Lukoil s-a confruntat cu perturbări crescânde ale activelor sale străine, care reprezintă aproximativ 0,5% din producția mondială de petrol.

Lukoil deține trei rafinării în Europa (printre care Petrotel din România și una mare la Burgas, în Bulgaria), participații în câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Nigeria, precum și sute de stații de alimentare cu combustibil în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite.

IHC are o gamă largă de activități, inclusiv în domeniul sănătății, energiei, imobiliarelor, agriculturii și mineritului, cu investiții globale în SUA, India, America Latină și Africa.

IHC, cea mai mare companie listată la bursă din Abu Dhabi, este prezidată de șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, fratele președintelui Emiratelor Arabe Unite și consilierul pentru securitate națională, care este, de asemenea, șeful a două fonduri suverane ale emiratului. IHC este deținută în proporție de 61,2% de Royal Group, o firmă de investiții private deținută de șeicul Tahnoon.

Ce se întâmplă cu activele companiei ruse din România

Sancțiunile SUA au intrat în vigoare vineri, începând cu ora 19.00, în privința rafinăriei Petrotel – Lukoil, au declarat pentru HotNews surse guvernamentale.

În cazul benzinăriilor, sancțiunile se aplică începând cu 13 decembrie. Ce înseamnă efectiv aceste sancțiuni nu este clar, în condițiile în care Guvernul nu oferă prea multe informații pe acest subiect.

Întrebat despre situația rafinăriei, președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, la prânz, că ‘nu se va întâmpla nimic dramatic’ în următoarele săptămâni.

De câteva săptămâni, rafinăria Petrotel este în mentenanță, ceea ce înseamnă că, oricum, în această perioadă, nu funcționează. Intrarea în vigoare a sancțiunilor înseamnă că sunt blocate plățile legate de rafinărie. Nu există informații despre ce se întâmplă cu cei aproximativ 500 de angajați de la Petrotel.

În România, cele mai importante active ale Lukoil sunt rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Mai deține și compania Litasco SA Geneva Sucursala Bucureşti, care se ocupă de comerțul angro cu combustibili.

De asemenea, are o participație de 87% în perimetrul Trident din Marea Neagră, pentru explorarea gazelor, alături de compania Romgaz.

Soarta acestor active este incertă, din cauza sancțiunilor impuse de SUA.