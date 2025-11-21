Rafinăria Lukoil este de vineri sub sancțiunile SUA / Ce spune Nicușor Dan

Sancțiunile SUA intră în vigoare vineri, începând cu ora 19.00, în privința rafinăriei Petrotel – Lukoil, au declarat pentru HotNews surse guvernamentale. În cazul benzinăriilor, sancțiunile se aplică începând cu 13 decembrie. Ce înseamnă efectiv aceste sancțiuni nu este clar, în condițiile în care Guvernul nu oferă prea multe informații pe acest subiect.

Întrebat despre situația rafinăriei, președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, la prânz, că ‘nu se va întâmpla nimic dramatic’ în următoarele săptămâni.

De câteva săptămâni, rafinăria Petrotel este în mentenanță, ceea ce înseamnă că, oricum, în această perioadă, nu funcționează. Începând cu 21 noiembrie, când intră în vigoare sancțiunile, vor fi blocate plățile legate de rafinărie. Nu există informații despre ce se întâmplă cu cei aproximativ 500 de angajați de la Petrotel.

Nicușor Dan: Nu se va întâmpla nimic dramatic

Întrebat ce informații are referitor la faptul că de sâmbătă trebuie aplicate sancțiunile pentru Lukoil și că Guvernul pregătește o ordonanță pentru a prelua rafinăria, dar nu există nimic oficial, Nicușor Dan a spus: ‘Pentru moment avem o amânare până la 13 decembrie, după cum știți, în tot acest interval guvernul poate să ia niște măsuri’, scrie Agerpres.

Însă, această amânare despre care vorbește președintele vizează doar benzinăriile. Lukoil deține în România o rețea de circa 320 de benzinării.

Chestionat cu privire la faptul că vineri expiră termenul pentru rafinărie, iar termenul de 13 decembrie este pentru stațiile de distribuție și nu există nicio decizie la nivelul statului, președintele a precizat că rafinăria nu funcționează în acest moment.

‘Rafinăria în acest moment nu funcționează, este în mentenanță. Nu se va întâmpla nimic dramatic în următoarea săptămână, în următoarele două săptămâni’, a mai spus Nicușor Dan.

Comunicare dificilă din partea Guvernului pe tema Lukoil

La sfârșitul lunii octombrie, Statele Unite au adăugat cei mai mari doi producători de petrol din Rusia, Lukoil și Rosneft, pe lista lor de sancțiuni. Companiile care lucrează cu entități rusești riscă sancțiuni secundare, care le-ar împiedica accesul la băncile, traderii, transportatorii și asiguratorii americani.

România va fi solidară în aplicarea sancțiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect, cel mai probabil de ordonanță, care va stabili un mecanism general aplicabil în situații de acest fel, iar de acest subiect se ocupa un grup de lucru interministerial, a precizat, joi, Guvernul.

Grupul interministerial este coordonat de Ministerul Afacerilor Externe. HotNews a trimis, în ultimele săptămâni, mai multe solicitări pe tema Lukoil către Ministerul Energiei, MAE, Guvern, însă nu a primit niciun răspuns.

Sancțiunile intră în vigoare pe 21 noiembrie pentru rafinărie și pe 13 decembrie pentru benzinării.

Ce active deține Lukoil în România

În România, cele mai importante active ale Lukoil sunt rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Mai deține și compania Litasco SA Geneva Sucursala Bucureşti, care se ocupă de comerțul angro cu combustibili.

De asemenea, are o participație de 87% în perimetrul Trident din Marea Neagră, pentru explorarea gazelor, alături de compania Romgaz.

Soarta acestor active este incertă, din cauza sancțiunilor impuse de SUA. În urmă cu o săptămână, ministrul energiei Bogdan Ivan și președintele Nicușor Dan vorbeau despre posibilitatea ca statul să preia temporar activele Lukoil. Însă, acum, se pune problema ca statul să nu mai încerce o astfel de preluare, deoarece ar fi costuri prea mari pentru operarea rafinăriei, sute de milioane de euro, bani de care Guvernul nu dispune, potrivit unor surse guvernamentale.

Rafinăria Petrotel Ploiești este de vânzare de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.