VIDEO Incendiu în orașul Shantou din China, cel puțin 12 oameni au murit

Douăsprezece persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-o clădire de locuit din orașul Shantou, din sudul Chinei, a informat miercuri agenția de știri oficială Xinhua, preluată de Reuters.

Incendiul a izbucnit marți, la ora locală 21:20, într-o clădire cu patru etaje și a fost stins aproximativ 40 de minute mai târziu, a potrivit agenției chineze de știri Xinhua.

A residential #fire in #Shantou, #GuangdongProvince, late Tuesday killed eight people and injured four others, according to local authorities.



The Chaonan District Fire and Rescue Brigade of Shantou said in an early Wednesday notice that the fire broke out at 9:20 p.m. at a… pic.twitter.com/FWwDY0c8fP — Shenzhen Daily (@szdaily1) December 10, 2025

Se desfășoară o anchetă pentru a stabili cauza incendiului.

Incidentul survine în contextul în care numărul victimelor celui mai grav incendiu din Hong Kong din ultimele decenii a crescut marți la 160.

Citește și Guvernul din Hong Kong acuză presa străină privind modul în care a relatat despre incendiul în care au murit peste 150 de persoane

Incendiul a determinat liderii de vârf ai Chinei să solicite eliminarea riscurilor de siguranță din sectorul imobiliar. Luna trecută, China a anunțat, de asemenea, o inspecție amplă a standardelor de siguranță împotriva incendiilor în clădirile înalte din întreaga țară, în urma incendiului mortal din Hong Kong, pentru a preveni orice dezastru similar pe continent.



Incendiul din Shantou este cel mai recent dintr-o serie de incidente mortale similare care au avut loc în întreaga țară în ultimii ani.

În aprilie, 20 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-o clădire pentru vârstnici dintr-un azil din provincia Hebei, din nordul țării.

Câteva săptămâni mai târziu, un incendiu într-un restaurant din nord-estul Chinei a provocat moartea a 22 de persoane.