VIDEO Incendiu în orașul Shantou din China, cel puțin 12 oameni au murit
Douăsprezece persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-o clădire de locuit din orașul Shantou, din sudul Chinei, a informat miercuri agenția de știri oficială Xinhua, preluată de Reuters.
Incendiul a izbucnit marți, la ora locală 21:20, într-o clădire cu patru etaje și a fost stins aproximativ 40 de minute mai târziu, a potrivit agenției chineze de știri Xinhua.
A residential #fire in #Shantou, #GuangdongProvince, late Tuesday killed eight people and injured four others, according to local authorities.— Shenzhen Daily (@szdaily1) December 10, 2025
The Chaonan District Fire and Rescue Brigade of Shantou said in an early Wednesday notice that the fire broke out at 9:20 p.m. at a… pic.twitter.com/FWwDY0c8fP
Se desfășoară o anchetă pentru a stabili cauza incendiului.
Incidentul survine în contextul în care numărul victimelor celui mai grav incendiu din Hong Kong din ultimele decenii a crescut marți la 160.
Incendiul a determinat liderii de vârf ai Chinei să solicite eliminarea riscurilor de siguranță din sectorul imobiliar. Luna trecută, China a anunțat, de asemenea, o inspecție amplă a standardelor de siguranță împotriva incendiilor în clădirile înalte din întreaga țară, în urma incendiului mortal din Hong Kong, pentru a preveni orice dezastru similar pe continent.
Incendiul din Shantou este cel mai recent dintr-o serie de incidente mortale similare care au avut loc în întreaga țară în ultimii ani.
În aprilie, 20 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-o clădire pentru vârstnici dintr-un azil din provincia Hebei, din nordul țării.
Câteva săptămâni mai târziu, un incendiu într-un restaurant din nord-estul Chinei a provocat moartea a 22 de persoane.