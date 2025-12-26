22 de oameni, salvați din munți în ziua de Crăciun. Șapte dintre ei au ajuns la spital

22 de persoane au fost salvate de pe traseele montane, în ultimele 24 de ore, în urma intervențiilor salvamontiștilor, anunță Dispeceratul Național Salvamont, citat de News.ro. Dintre acestea, șapte au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital.

În ziua de Crăciun, 14 apeluri au cerut intervenția de urgență a salvamontiștilor la serviciile Salvamont Gorj, Lupeni, Predeal, Argeş, Braşov, Cluj, Prahova, Maramureş, Mureş, Voineasa şi Suceava, anunță Dispeceratul Național Salvamont România.

Salvamontiștii ajunși la locațiile apelurilor au salvat 22 de persoane. Dintre acestea, şapte persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar celelalte persoane salvate au primit acordul să fie transportate cu maşinile rudelor sau prietenilor, notează News.ro.

Alte 22 de apeluri au mai solicitat sfaturi și informații despre diferite trasee montane, dar și despre starea pârtiilor.

Cum va fi vremea la munte

Pentru zilele de 26 și 27 decembrie, ANM a anunța că în nordul, centrul și estul țării, precum și la munte, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, mai extinse în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică. Local se va depune strat de zăpadă de 5-15 cm, iar pe arii restrânse există risc de polei și ghețuș.

Duminică și luni, 28 și 29 decembrie, la munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, mai ales în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali, unde se va depune un strat de zăpadă de 10-15 cm, iar vizibilitatea va fi serios redusă. Ninsori viscolite se vor semnala și în nord, centru și est, cu un strat de zăpadă de 3-6 cm.

Pentru intervalul 28 decembrie, ora 02-29 decembrie, ora 10, a fost emis cod portocaliu pentru zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură.

Aici, vântul va sufla extrem de tare, cu rafale de peste 110-130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada va fi puternic troienită.