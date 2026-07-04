Erdogan acuză Israelul că vrea „să dinamiteze” pacea dintre SUA și Iran

Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a afirmat, sâmbătă, că eforturile de pace în Orientul Mijlociu nu poate reuși fără sprijin regional și că Israelului nu trebuie să-i fie permis „să dinamiteze” acordul de pace dintre Iran și SUA, informează Reuters.

„Nicio soluție care nu-și ia puterea din voința și contribuțiile țărilor din regiune nu poate fi de durată”, a spus Erdogan, într-o declarație susținută alături de primul-ministru al Pakistanului, Shehbaz Sharif, la Istanbul

Turcia, o țară membră NATO și vecină a Iranului, a acuzat în mod repetat Israelul că încearcă să submineze acordul iraniano-american mediat de Pakistan și a condamnat operațiunile israeliene în Gaza, Liban și Siria.

„Urmărim îndeaproape încercările administrației israeliene de a dinamiat acordul. Actualului guvernul al Israelului, dependent de război, nu-i poate fi îngăduit să înece din nou regiunea în sânge și în miros de praf de pușcă”, a declarat Erdogan.

O relație tensionată de mai mulți ani

Relațiile dintre Israel și Turcia s-a deteriorat considerabil după începerea războiului din Gaza până în punctul în care președintele turc a afirmat public, în noiembrie 2023, că Israel este „un stat terorist”.

În iulie 2025, Erdogan a afirmat că Israelul că folosește minoritatea druză din Siria ca pretext pentru a se extinde în țara devastată de război.

„Israelul, folosind druzii ca scuză, și-a extins banditismul în Siria vecină în ultimele două zile”, a declarat liderul turc într-un discurs televizat după ședința săptămânală de cabinet.

„Vreau să afirm încă o dată acest lucru, clar și direct: Israelul este un stat terorist fără lege, indisciplinat, lipsit de principii, răsfățat (…) și lacom”, a continuat Recep Tayyip Erdogan.

Pe 28 iunie, guvernul israelian a dat duminică un vot unanim pentru recunoașterea formală a genocidului armean din primul Război Mondial, un pas intrepretat de mulți drept o mustrare a Turciei și un semnal al rupturii dintre cele două țări.

Decizia guvernului are nevoie de ratificarea parlamentului pentru a se concretiza.

„În ciuda documentației diplomatice extinse și lipsite de ambiguitate, genocidul armean rămâne până astăzi subiectul unei campanii instituționalizate de negare și minimalizare, inclusiv de rescriere manipulatoare a istoriei, în principal din partea guvernului turc”, a declarat șeful diplomației israeliene.