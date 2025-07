30 de ani de McDonald’s® în România: 106 restaurante și peste 7.000 de angajați

La 30 de ani de la deschiderea primului restaurant în România, McDonald’s marchează un moment-cheie în parcursul său pe piața locală. Cu investiții care ating aproape 600 de milioane de lei în ultimii 10 ani, compania a ajuns la 106 restaurante în toată țara și o echipă de peste 7.000 de angajați. Zi de zi, 360.000 de clienți aleg McDonald’s, contribuind la un total de peste 90 de milioane de burgeri vânduți anual.

În ultimii 10 ani, compania a susținut economia locală prin contribuții de peste 1,4 miliarde de lei la bugetul de stat, din taxe și impozite. Cu o experiență constant adaptată la nevoile consumatorilor, McDonald’s în România își consolidează poziția ca unul dintre cele mai apreciate branduri din industria restaurantelor cu servire rapidă.

De la deschiderea primului restaurant, McDonald’s a cunoscut o evoluție constantă. De la patru restaurante și 1.100 de angajați în primul an, compania a ajuns la 44 de restaurante în anul 2000 și la 63 de restaurante în 2010, cu o echipă în continuă expansiune. În 2016, Premier Capital a achiziționat licența de dezvoltare pentru McDonald’s în România, accelerând strategia națională de expansiune. Astăzi, lanțul de restaurante cuprinde 106 restaurante, o echipă de peste 7.000 de angajați, iar planurile de dezvoltare vizează crearea a peste 700 de noi locuri de muncă în 2025. Investițiile se vor concentra pe digitalizare, sustenabilitate și extinderea rețelei de restaurante.

„În 30 de ani, McDonald’s a strâns multe amintiri într-un <<album>> la care au contribuit toți cei care au călcat pragul restaurantelor. Ne bucurăm să putem spune că am fost prezenți la emoția primului drum cu mașina la Drive-Thru sau al primului Happy Meal în restaurant, la atât de multe aniversări și momente speciale din viața clienților noștri. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această călătorie, celor care au participat la desfășurarea ei și alături de care am reușit să ajungem atât de departe. Suntem deciși să rămânem un partener de încredere pentru toți cei alături de care lucrăm și pentru comunitățile din România”, a declarat Valentin Truță, Director General Premier Restaurants România.

Ce înseamnă McDonald’s în viața de zi cu zi

În cei 30 de ani de prezență pe piața locală, McDonald’s a devenit mai mult decât un simplu restaurant – aduce confort și momente de bucurie pentru milioane de români. Potrivit unui studiu realizat de companie, consumatorii aleg McDonald’s nu doar pentru gustul familiar, ci pentru ceea ce simbolizează în viața lor de zi cu zi. De la pauze de relaxare în timpul programului, ieșiri cu prietenii sau momente speciale în familie, până la recompense după examene, meciuri sau sesiuni de shopping, brandul este perceput ca un partener de încredere în momentele mici care contează.

Mai mult, pentru o mare parte dintre români, brandul este asociat și unui sentiment puternic de nostalgie – McDonald’s reprezintă un loc al revederilor cu prieteni vechi, dar și un simbol al copilăriei. Totodată, McDonald’s este o alegere firească pentru cei care își doresc ceva rapid și gustos. Atunci când călătoresc, consumatorii aleg McDonald’s într-un oraș nou în care aceștia caută ceva familiar.

Aceste comportamente de consum reflectă rolul emoțional profund pe care brandul îl joacă în viața românilor – un spațiu de reconectare, răsfăț, rutină și momente de bucurie alături de cei dragi.

McDonald’s rămâne, astfel, constant prezent acolo unde oamenii trăiesc, simt și celebrează momentele importante din viața lor.

De 30 de ani, aproape de comunitatea locală

„Știm că pentru un viitor mai bun este nevoie de implicare continuă. Să fim prezenți în comunitate este parte din evoluția noastră, suntem alături de cei care au nevoie de noi. În ultimii zece ani, am investit peste 7 milioane de lei în proiecte sociale care susțin zona de educație și sănătate, pentru că ne dorim ca impactul nostru să conteze dincolo de restaurante”, continuă Valentin Truță, Director General Premier Restaurants România.

Partener de încredere pentru Fundația Ronald McDonald

În calitate de partener de misiune al Fundației pentru Copii Ronald McDonald din 1998, compania oferă sprijin familiilor în momente vulnerabile și susține cele trei Case Ronald McDonald în România. De-a lungul timpului, aceste case au oferit 123.000 de nopți de cazare gratuită pentru 25.500 de părinți din peste 35 de județe din țară.

Despre Premier Restaurants România

Premier Restaurants România operează restaurantele McDonald’s® în România. McDonald’s® este lider al pieței restaurantelor, cu 106 restaurante în 33 de orașe, dintre care 60 restaurante cu McDrive® și 68 de cafenele McCafé®. Compania are o echipă de peste 7.000 de angajați care le oferă consumatorilor produsele preferate, pregătite din ingrediente de calitate. Pentru mai multe informații, vizitați: www.mcdonalds.ro și www.facebook.com/McDonalds.ro.

Despre Premier Capital

Premier Restaurants România este parte a companiei Premier Capital, partenerul pentru dezvoltare al restaurantelor McDonald’s® din Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta și România. Premier Capital plc operează 194 de restaurante, care oferă și servicii McDrive®, McDelivery și McCafé®, și are peste 12.000 de angajați. Premier Capital plc reprezintă business-ul McDonald’s® al grupului Hili Ventures Ltd, prezent în 10 țări din Europa și Africa de Nord, implicat în diverse operațiuni din industria alimentară și a ospitalității, retail, imobiliare, transport, inginerie și tehnologie. Hili Ventures are o echipă de peste 12.000 de angajați și deține parteneriate cu Apple, Konecranes, McDonald’s®, Microsoft, NCR, Six Senses și multe alte branduri internaționale.

Articol susținut de McDonald’s în România