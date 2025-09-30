30% dintre cancerele hematologice sunt diagnosticate în urma unei prezentări de urgență în spital, arată un studiu recent. În aceste cazuri, ele au o rată de supraviețuire mai slabă (40% la 3 ani) decât cele diagnosticate prin alte modalități (77% la 3 ani).

Rolul medicului de familie este important în recunoașterea simptomelor și a stării pacientului și în trimiterea către investigațiile necesare și medici specialiști – este una dintre concluziile webinarului „Cancerele hematologice- tot ce trebuie să știm de la CNAS”.

Semnalele de alarmă care impun prezentarea la medicul de familie sunt:

dureri osoase persistente, oboseală și slăbiciune, infecții frecvente, confuzie, sete excesivă, probleme renale, greață, vărsături, pierdere în greutate (mielom multiplu)

oboseală, dificultăți de respirație, sindromul de tunel carpian, tulburări gastro-intestinale (diaree, constipație), pierdere în greutate, edeme, aritmii, modificări ale pielii ca petele purpurii (amiloidoză)

oboseală extremă, febră, transpirații nocturne și pierdere în greutate, noduli limfatici, splină sau ficat mărite, dureri de cap, probleme de vedere, vânătăi, sângerări ușoare în special la nivelul gingiilor și nasului, senzații de amorțeală sau furnicături (macroglobulinemiei Waldenstrom)

simptome determinate de afectare multi-organică, întotdeauna renală: edeme – umflarea feței, a mâinilor și a picioarelor, creșterea valorilor tensiunii arteriale, oboseală și lipsă de energie, urinări mai frecvente sau, dimpotrivă, o cantitate mai redusă de urină, urină tulbure sau greață și vărsături în timpul micțiunii, greață și vărsături, dificultăți de respirație, mâncărimi ale pielii, crampe musculare (boala de depozitare a lanțurilor ușoare)

oboseală și slăbiciune, dureri osoase sau fracturi, anemie, afectare renală, infecții frecvente, pierdere în greutate și edeme – umflături la nivelul picioarelor (gamapatie monoclonală cu etiologie neprecizată)

ganglionii limfatici umflați (nedureroși, la nivelul gâtului, axilei, inghinal), febră, transpirații nocturne abundente și scădere în greutate inexplicabilă, oboseală, tuse, dureri abdominale, mâncărimi ale pielii, simptome specifice organului afectat (limfom)

oboseală neobișnuită, slăbiciune, febră, transpirații nocturne, scădere inexplicabilă în greutate, infecții frecvente, sângerări sau vânătăi ușoare, precum și umflarea nedureroasă a ganglionilor limfatici, lipsă de aer, senzația de plenitudine rapidă în stomac sau dureri abdominale (leucemie limfatică cronică)

oboseală și slăbiciune, pierdere în greutate și anorexie, febră și transpirații nocturne, dureri abdominale și disconfort, paloare sau înroșirea pielii, prurit, dureri sau tumefacții articulare, tulburări de vedere și dureri de cap, sângerări sau echimoze (sindroame mieloproliferative cronice).

Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) – dr. Oana Mocanu (medic – șef) și dr. Elisabeth Brumă (director Direcția Reglementări și Norme de Contractare) – au oferit informații complete despre traseul pacienților cu cancere hematologice.

Medicul de familie poate recomanda consultație de specialitate furnizată în ambulatoriul clinic de specialitate și/sau investigații paraclinice uzuale (Hemoleucogramă completă, Electroforeza proteinelor serice, Creatinină serică cu estimarea ratei de filtrare glomerulară, Proteina C reactivă, enzime hepatice, TSH, FT 4, sumar de urină, dozare proteine urinare, raport albumină/creatinină urinară într-un eșantion de urină spontană).

Medicii din specialitatea hematologie pot recomanda alte investigații, precum citodiagnostic lichid puncție pentru materialul recoltat prin puncție medulară, ecografie cardiacă, EKG, EMG, CT, RMN. De asemenea, pot efectua în regim ambulatoriu puncţie biopsie osteo-medulară.

Pentru un diagnostic complet și rapid al cancerelor, începând cu 1 iulie 2024, au fost introduse o serie de pachete standardizate de spitalizare de zi ce cuprind serviciile necesare pentru diagnostic, evaluarea extensiei cancerului și evaluarea statusului clinico-biologic, în vederea stabilirii strategiei de tratament de către comisia multidisciplinară.

Casele de asigurări de sănătate decontează la nivel realizat atât investigațiile de prevenție (pe care medicul de familie bifează căsuța PREV corespunzătoare), cât și investigațiile pentru persoanele cu suspiciune de afecţiune oncologică (pe care medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriul clinic bifează căsuța SO).

„S-a reglementat faptul că investigațiile efectuate ca urmare a unei consultații de prevenție (PREV), cât și cele pentru care există suspiciune de afecțiune oncologică (SO), dar și cele pentru monitorizarea afecțiunilor oncologice (Monitor 2) se realizează peste valoarea de contract. Nu ar trebui să-l împiedice nimic pe furnizorul de servicii paraclinice să realizeze aceste investigații în termen cât mai scurt – la Monitor 2 sunt prevăzute maximum 5 zile lucrătoare”, a explicat dr. Elisabeth Brumă.

Potrivit dr. Oana Mocanu, radioterapia cu modularea intensităţii (IMRT) reprezintă indicație de tratament pentru limfoame. La nivel național, există 45 de furnizori de IMRT adulți, 6 furnizori de IMRT copii cu anestezie și 7 furnizori de IMRT copii fără anestezie.

Subprogramul de diagnosticare și monitorizare a afecțiunilor hematologice maligne include servicii de testare pentru leucemii acute, neoplasme mielodispazice, sindroame mieloproliferative cronice, sindroame limfoproliferative cronice.

Programul național de PET-CT asigură monitorizarea evoluţiei și evaluarea opţiunilor terapeutice pentru bolnavii cu limfoame și mieloame, inclusiv pentru pacienții pediatrici.

În ceea ce privește subprogramul de tratament medicamentos, în lista aprobată prin HG 720 există tratamente pentru toate tipurile de hemopatii maligne (tratamentul specific în spital și ambulatoriu) și, din 2023, se asigură tratamentul specific cu terapii avansate CAR-T (în spital) pentru copii şi adolescenţi şi bolnavi adulţi tineri, cu vârsta cuprinsă până la 25 ani inclusiv, cu leucemie acută limfoblastică (LAL) cu celule B, refractar, în recădere posttransplant, în a doua recădere sau recăderi ulterioare, dar și pentru adulţi cu limfom difuz, cu celulă mare de tip B, recidivant sau refractar (DLBCL), după două sau mai multe linii de terapie sistemică. ”Terapia CAR-T este adresată acelor pacienți care nu mai răspund la nicio linie de tratament uzuală din cele prevăzute în ghiduri și protocoale terapeutice și rambursate din bugetul Fondului Naționale de Asigurări Sociale de Sănătate”, a menționat dr. Oana Mocanu.

Unitățile sanitare unde se asigură terapia CAR-T sunt Institutul Clinic Fundeni Bucureşti și Institutul Regional de Oncologie Iaşi.